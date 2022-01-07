COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

提升防疫整備　陳其邁宣布啟動8大醫院加嚴管制措施

▲高雄市長陳其邁宣布啟動第一波醫院嚴格管制措施。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁宣布啟動第一波醫院嚴格管制措施。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-07 13:12:40

Omicron新變種病毒突破台灣，桃機群聚連環爆，高雄市長陳其邁在召集專家小組開會後宣布將全面提升高雄市防疫醫療整備，並祭出許多相關措施，包括明(8)日起暫緩111年老人健檢及非必要健檢，每日規定探病時段，每名住院病人限兩名訪客，至於專責隔離醫院人員應盡速施打第三劑疫苗，防疫旅館增加200房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲因應疫情需要自明日起暫緩老人健檢。（圖／高雄市政府提供）
▲因應疫情需要自明日起暫緩老人健檢。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁認為，現在南部地區的狀況還是相當穩定，要把防疫措施做好，才不會讓問題產生，一步一步把防疫措施做好，這還是比較關鍵的部分，所以在昨天的專家會議中針對醫院與防疫旅館有一些加嚴措施。

根據衛生局統計，目前高雄市負壓隔離病房111間，佔床率未達50％，專責病房現已開設170房，目前佔床率未達10％，並籌設「隔離專用」防疫旅館約200房，已落實區隔「居家檢疫」與「居家隔離」對象風險管理。指揮官市長陳其邁宣布針對醫院相關加嚴管制措施如下：

1.高雄市111年度老人健檢自明(1/8)起全面暫緩實施。非必要之一般體檢及到院勞工健康檢查等常規體檢服務建議暫停，若有特殊情形者專案申請。

▲每日規定探病時段，每名住院病人限兩名訪客。（圖／高雄市政府提供）
▲每日規定探病時段，每名住院病人限兩名訪客。（圖／高雄市政府提供）
2.除特殊或慢性病房外，應避免不必要的探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客；陪病者以1名為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩(含家用快篩)。

3.民眾到醫院進行呼吸道相關之侵入性門診手術，應出具手術日前3天內PCR檢測陰性證明。

▲12家指定隔離醫院之高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患之工作人員），應完成COVID-19第三劑疫苗接種。（圖／高雄市政府提供）
▲12家指定隔離醫院之高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患之工作人員），應完成COVID-19第三劑疫苗接種。（圖／高雄市政府提供）
4.12家指定隔離醫院之高風險單位人員（如急診、加護病房及直接照護確診或疑似病患之工作人員），應完成COVID-19第三劑疫苗接種。

▲落實查核入院民眾防疫相關措施。（圖／高雄市政府提供）
▲落實查核入院民眾防疫相關措施。（圖／高雄市政府提供）
5.醫事人員於各類醫事（療）機構間之支援，已接種3劑之COVID-19疫苗，應檢附佐證資料(如：COVID-19疫苗接種紀錄卡)逕於醫事人員報備支援系統辦理線上申請，如未接種第3劑者，每月應加做COVID-19 之抗原檢驗或核酸檢驗至少一次。

6.落實查核入院民眾之量體溫、TOCC或讀卡雲端藥歷之就醫紀錄及COVID-19疫苗接種紀錄，應加強特別宣導必要感控措施。

7.限制醫院門診區、公共區域飲水機及文具使用，並落實定時清消、間隔座位等感控措施。

8.設有美食街醫院應加強管理，落實實聯制、使用隔板、手部衛生、人流管制等相關防疫措施。

陳其邁也特別提醒民眾落實個人衛生防護，除了恪遵戴口罩、勤洗手、維持安全距離以外，更要儘速接種疫苗、務必打好打滿，除必要醫療需求外，避免頻繁進出醫院，儘量以視訊或電話方式替代實地探視，各醫療院所應遵循加強管制措施，嚴陣以待全力防範疫情侵入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀