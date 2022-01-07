陶晶瑩麻辣燙被轟「麵根本沒熟」 親道歉：下次我請你吃
陶晶瑩（陶子）斜槓當麻辣燙品牌老闆娘，昨（6日）店面正式開幕，她在粉專發文感謝大家支持，不料卻收到負評，陸續有網友反映「等太久」、「餐點漏掉」、「麵根本沒熟」，對此，陶子親上火線一一回覆，謙遜的態度贏得正面評價。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-07 13:25:03｜2022-01-07 13:40:07
陶子邀請網友到店舖嚐鮮，「開幕第一天，大排長龍！謝謝各位支持！隔離完後一定要去現場吃一杯、喝兩杯！」許多網友給好評，「現場的團隊，今天很棒，東西也好吃」、「開幕第一天的冷冷雨天晚餐，我現在正在吃喔」、「麻辣湯頭，真的好喝」，也有人許願，希望陶子到中南部展店。
不過負面的評價也不少，有網友說，光排隊結帳就花了15分鐘，好不容易點完成單，又等了半小時才拿到餐點，「但是餐點漏掉，跟店員確認後又等了一陣子才補上，結果麵根本沒熟，很敷衍應付。」陶子看到留言後親自回覆：「對不起！今天客人多到忙不過來，我們會改進的！下次我請你吃？等我去當店長時你來相認好嗎？」
另有網友反應：下班後跑去吃，即使沒有人排隊仍等了好久才拿到餐點，「好不容易滿心期待，食物一開動竟然都冷冷的，加點的餃子想試試～也都冷冷的！青菜很像燙青菜，雞肉也很一般～覺得滿失望的！」陶子回：「第一天的反應問題我們收到了！謝謝你，也不好意思讓你失望，怎麼跟妳聯絡補償妳？」即時又親切的回應獲得網友肯定。（編輯：楊穎軒）