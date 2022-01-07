送汽車太老套？年初一搶家樂福福袋 200元抽台積電股票
農曆新年就要到了，很多民眾都想買個福袋試試手氣，四大超商與全聯也都陸續推出了新春福袋，量販通路龍頭家樂福，壓軸預告今年的新春福袋內容，價值不到兩百元的福袋，裡頭的刮刮樂最大獎居然是「股票金」，會送出台積電股票一張的現金獎，市價以購買日股價計算，讓不少民眾直呼「太狂了！」
記者劉雅文／台北報導
2022-01-07 13:17:37｜2022-01-07 14:28:40
家樂福即將在農曆新年大年初一2/1(一)上午10:00，在全台量販、超市發送號碼牌開放顧客入場購買（每人限購一份)，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，售價為每袋198元，福袋內容物包含：進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值粗估超過500元，最吸引人的則是，購買福袋者可以獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，獎項共分為: 「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」三區。
其中「財氣旺」區的頭獎就是台積電股票現金獎，共1名，二獎則是玉山金股票三張現金獎，共1名，市價均以購買日股價計算。家樂福表示，股票金得主只要在指定時間內完成證券開戶、購買手續等，會在股票交割前匯款給得主，其中也包含相關手續費等。
另外，「手氣旺」區則是推出各種住宿優惠大獎，像是價值15000元的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一泊二食雙人房住宿券，或是南投涵碧樓一泊二食雙人房住宿券等，甚至還有澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒)、馬祖南竿雙人享樂自由行3日(機+酒)，總價值在千元到25000元之間不等。