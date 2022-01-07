COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

被追問《華燈》兇手壓力大　劉品言預告「第三季驚喜」

▲劉品言身穿帥氣綠色GUCCI套裝出席《Gucci：豪門謀殺案》首映會。（圖／環球影業提供）
▲劉品言身穿帥氣綠色GUCCI套裝出席《Gucci：豪門謀殺案》首映會。（圖／環球影業提供）

記者臺孝婷/台北報導

2022-01-07 13:39:41

由女神卡卡（Lady Gaga）主演的《Gucci：豪門謀殺案》昨（6）日晚間舉辦首映會，藝人炎亞綸、郭書瑤、胡宇威、黃宣、孫盛希、HUSH等人皆盛裝出席，其中劉品言因演出超夯台劇《華燈初上》備受矚目，被問到一直被親朋好友追問兇手是誰，壓力會不會很大？她笑著坦言從開拍至今壓力都很大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉品言飾演金牛座的「花子」。（圖／百聿數碼提供）
▲劉品言在《華燈初上》中飾演「花子」。（圖／百聿數碼提供）
劉品言表示：「每個人都很值得懷疑，滿多人都有不同心裡的答案，每個人都有不一樣的答案。」還說自己心中也有一個不一樣的兇手嫌疑犯，並透露：「覺得每一次編劇都會放一些不同小驚喜在我們的劇情裡面，那相信在第三季有很多精彩的小驚喜、大驚喜在裡面。」為了不要劇透，劉品言相當小心，被記者問第三季飾演的花子會不會變成「主角」？她四兩撥千斤地表示劇中每一個都是主角。

▲劉品言被問到《華燈初上》兇手，笑著透露自己心目中也有一個不一樣的人選。（圖／環球影業提供）
▲劉品言被問到《華燈初上》兇手，笑著透露自己心目中也有一個不一樣的人選。（圖／環球影業提供）
家中除了自己之外，劉品言的媽媽把《華燈初上》劇本當睡前讀物，因此也知道兇手是誰，但劉品言再三保證媽媽已經的星媽很久了，所以知道什麼該說、什麼不該說。劉品言笑說第一季播出後，週遭的朋友都帶著同情的眼光看著她，現在則變成懷疑的眼神，讓她可以清楚感覺到不同，但由於第三季還沒播出，所以無法和大家分享拍攝心情，因此多少會覺得有點壓力。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀