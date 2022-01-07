被追問《華燈》兇手壓力大 劉品言預告「第三季驚喜」
由女神卡卡（Lady Gaga）主演的《Gucci：豪門謀殺案》昨（6）日晚間舉辦首映會，藝人炎亞綸、郭書瑤、胡宇威、黃宣、孫盛希、HUSH等人皆盛裝出席，其中劉品言因演出超夯台劇《華燈初上》備受矚目，被問到一直被親朋好友追問兇手是誰，壓力會不會很大？她笑著坦言從開拍至今壓力都很大。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-07 13:39:41
劉品言表示：「每個人都很值得懷疑，滿多人都有不同心裡的答案，每個人都有不一樣的答案。」還說自己心中也有一個不一樣的兇手嫌疑犯，並透露：「覺得每一次編劇都會放一些不同小驚喜在我們的劇情裡面，那相信在第三季有很多精彩的小驚喜、大驚喜在裡面。」為了不要劇透，劉品言相當小心，被記者問第三季飾演的花子會不會變成「主角」？她四兩撥千斤地表示劇中每一個都是主角。
家中除了自己之外，劉品言的媽媽把《華燈初上》劇本當睡前讀物，因此也知道兇手是誰，但劉品言再三保證媽媽已經的星媽很久了，所以知道什麼該說、什麼不該說。劉品言笑說第一季播出後，週遭的朋友都帶著同情的眼光看著她，現在則變成懷疑的眼神，讓她可以清楚感覺到不同，但由於第三季還沒播出，所以無法和大家分享拍攝心情，因此多少會覺得有點壓力。