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雨夜裡陪林昶佐車隊掃街　林佳龍：我見證他為地方的努力

▲林佳龍冒雨陪同林昶佐車隊掃街，呼籲鄉親投下不同意罷免票，讓好立委留在國會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲林佳龍冒雨陪同林昶佐車隊掃街，呼籲鄉親投下不同意罷免票，讓好立委留在國會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-07 13:38:58

台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於本周日投票，近來有相當多曾與林昶佐共事的政治人物輪番到地方替其站台，呼籲鄉親出門投下不同意票，留下認真優秀的好立委。前交通部長林佳龍昨日晚間在雨中陪同林昶佐車隊掃街，林佳龍今（7）日透過臉書表示，林昶佐為地方的努力自己是其中的見證人，今日惡意操作罷免，不僅是對一位願意從政年輕人的傷害，也是玩弄台灣民主的行為。

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林佳龍說，昨晚與林昶佐在雨夜裡車隊掃街拜票。除了拜票，也趁機會看看萬華，這個自己成長的地方。初識林昶佐，對這位前衛卻充滿本土意識的年輕人充滿好奇。爾後，看著他一邊玩樂團，一邊關心政治改革，從來沒有間斷，用非常另類的方式，喚起年輕人以更開闊的方式，關心政治，關心台灣。這一路肯定是非常不容易的，於是他的當選，引起國際間大篇幅的報導，也引起國際重金屬搖滾樂界，一陣騷動。 

林佳龍說，他的音樂另類，他的觀點另類，他對決國民黨立委賴士葆在婚姻平權議題的談話鏗鏘有力，擲地有聲，為立法院注入一股年輕無畏的力量，他為年輕人發聲，為弱勢發聲，也為台灣發聲。 

林佳龍說，自己和林昶佐的緣份很深，他從政的過程一路走來自己幾乎都有參與，也見證他為地方爭取建設及服務。成立光合基金會時，也邀請林昶佐的太太Doris擔任基金會董事，一起做公益，Doris也一口答應。

林佳龍回憶，在交通部長任內，林昶佐曾邀請自己到萬華車站會勘，希望交通部能夠加速萬華車站周邊的停車場施工進度，因為他擔心工程會影響附近商圈的店家在農曆年節的生意，自己當時也允諾而且如期完成，積極為在地居民解決問題。

林佳龍說，林昶佐在國會的問政成績六度獲得優良立委，也是公民評鑑的第一名。去年他更受邀參加美國民主峰會，成為「亞洲唯一國會代表」，站上國際代表台灣發聲，非常不簡單。

林佳龍表示，林昶佐為地方的努力，自己是其中的見證人，今日惡意操作罷免，不僅是對一位願意從政年輕人的傷害，也是玩弄台灣民主的行為。 

林佳龍說，昨晚雨勢雖大，滅不了決心，也澆不熄支持者的熱情。希望所有鄉親投下不同意罷免票。剩下2天，大家一起捍衛民主，守住林昶佐。1月9號出門投票，投下不同意罷免，把好立委留在立法院，讓台灣民主再次驕傲。

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