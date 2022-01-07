真暖男！被蜘蛛人感動 男神楊勇緯為聽障學姊覆誦提問
「適應體育發展中心」今(7)日揭牌正式開始運作，東京奧運銀牌「柔道男神」楊勇緯、倫敦帕運柔道銀牌李凱琳等選手受邀出席，受訪時楊勇緯貼心當起「翻譯」，也談起日前看完電影《蜘蛛人》相當感動差點要哭了。
記者鍾東穎/台北報導
2022-01-07 13:57:48
「當能力越強，責任越大」楊勇緯日前在社群媒體上有感而發寫下，「未來我也會期許自己成為跟彼得帕克一樣愛自己的同時能夠帶來溫暖和感動的英雄鼓勵更多人。」他笑說大家看完電影都很歡樂，但他卻覺得很感性要哭了。
今天受邀出席揭牌活動和學姊李凱琳一同受訪，因學姊視障和聽力逐漸喪失，楊勇緯主動在學姊耳邊覆誦記者提問，化身暖男相當貼心，一如他想效仿的偶像蜘蛛人帶給人溫暖。
以往過農曆年，楊勇緯都在國外移訓或比賽，去年因疫情留在台灣，今年也依舊在家過，楊勇緯回憶先前在日本過年，教練劉文等還會包紅包給他們。今年國際賽首站預計落在4月的土耳其大滿貫賽。
為落實國民體育法、特殊教育法、身心障礙者權利公約施行法等相關法規，及建構有「愛」而無「礙」之適應體育師資增能與輔導網絡，教育部體育署於國立臺灣師範大學設置「適應體育發展中心」，今（7）日揭牌正式開始運作。