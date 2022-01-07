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奇美醫學中心成立細胞治療中心 讓癌友及家屬更舒適

▲奇美醫學中心啟用癌症細胞治療新領域，成立「細胞治療中心」守護在地癌友，免奔波國外（圖／記者林怡孜攝，2022,01,07）
▲奇美醫學中心啟用癌症細胞治療新領域，成立「細胞治療中心」守護在地癌友，免奔波國外（圖／記者林怡孜攝，2022,01,07）

記者林怡孜/台南報導

2022-01-07 13:47:54

奇美醫院「細胞治療中心」及「化療注射室」於今(7)日上午舉行揭牌啟用典禮，目前「細胞治療中心」針對多種「第四期實體癌症」、「第一至三期實體癌症，經標準治療無效之病人」進行收案與治療；「化療注射室」則提供完善的化學治療醫護照顧及舒適的治療環境。

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奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心已在2020210日首次獲得衛生福利部核准執行癌症細胞治療，以往為此治療需要到國外就醫的民眾，動輒花費數百萬且家人陪同更是耗力費神，「特管辦法」通過後，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。原位於地下2樓「化學治療注射室」面臨服務病人量增加，因而規劃現址以擴充化療床位、優化醫療照護流程、購置舒適的座椅與自然採光，讓病人享有更優質的治療環境，目前設置有18張化療專用病床/椅。


奇美醫院細胞治療中心主任馮盈勳說明，自體免疫細胞治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，尖端先進之治療癌症的方法之一，因為自體免疫細胞治療是利用病人自體的細胞培養而成，治療後的副作用較少見。另外無法接受手術的病人，可採用「細胞因子導引殺手細胞(CIK)」，這項技術只要抽取60cc靜脈血液，送往人體細胞組織優良操作規範(GTP)實驗室培養1421天，當免疫細胞數達到20億至50億顆就可以進行回輸。

▲奇美醫院細胞治療中心主任馮盈勳表示，新的化學治療注射室更寬敞舒適，病人能享有更優質的治療環境（圖／記者林怡孜攝，2022,01,07）
▲奇美醫院細胞治療中心主任馮盈勳表示，新的化學治療注射室更寬敞舒適，病人能享有更優質的治療環境（圖／記者林怡孜攝，2022,01,07）
馮盈勳說明，細胞治療目前在許多醫院都已經陸續發展，細胞製備實驗室也是需要經衛生福利部嚴謹查廠、核定及評鑑，關於醫院與實驗室的品質控管，甚至於收費標準均受到衛生主管機關嚴格的審查，呼籲民眾若有需求應透過醫院的正式管道諮詢。

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