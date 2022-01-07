奇美醫學中心成立細胞治療中心 讓癌友及家屬更舒適

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奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心已在2020年2月10日首次獲得衛生福利部核准執行癌症細胞治療，以往為此治療需要到國外就醫的民眾，動輒花費數百萬且家人陪同更是耗力費神，「特管辦法」通過後，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。原位於地下2樓「化學治療注射室」面臨服務病人量增加，因而規劃現址以擴充化療床位、優化醫療照護流程、購置舒適的座椅與自然採光，讓病人享有更優質的治療環境，目前設置有18張化療專用病床/椅。
奇美醫院細胞治療中心主任馮盈勳說明，自體免疫細胞治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，尖端先進之治療癌症的方法之一，因為自體免疫細胞治療是利用病人自體的細胞培養而成，治療後的副作用較少見。另外無法接受手術的病人，可採用「細胞因子導引殺手細胞(CIK)」，這項技術只要抽取60cc靜脈血液，送往人體細胞組織優良操作規範(GTP)實驗室培養14至21天，當免疫細胞數達到20億至50億顆就可以進行回輸。
馮盈勳說明，細胞治療目前在許多醫院都已經陸續發展，細胞製備實驗室也是需要經衛生福利部嚴謹查廠、核定及評鑑，關於醫院與實驗室的品質控管，甚至於收費標準均受到衛生主管機關嚴格的審查，呼籲民眾若有需求應透過醫院的正式管道諮詢。