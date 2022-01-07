快訊／本土增4例！無死亡個案　境外58例「史上最多」

指揮中心表示，本土個案(案17368-17371)分別為本國籍1例男性、3例女性，年齡介於20至50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。
指揮中心表示，今日新增58例境外移入個案，為29例男性、29例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(35例)、法國(4例)、英國(3例)、瑞士、越南及印度(各2例)、奧地利、智利、德國、加拿大、愛爾蘭、孟加拉、奈及利亞、墨西哥、西班牙及哥斯大黎加(各1例)入境，入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月6日。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,055,274例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,035,769例排除)，其中17,258例確診，分別為2,588例境外移入，14,616例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案17271，案17272與舊案重複，改列空號)，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。