挺林昶佐、林靜儀　老戰友鄭麗君：願景和惡鬥之間的選擇

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鄭麗君說，她深刻感受到，林靜儀對台灣有著一份使命感，就是拚了命也要守護台灣的自由民主，讓這塊土地上每一個人過得更好、更有尊嚴。
提到林昶佐，鄭麗君則說，Freddy是自己10多年來的文化戰友。許多朋友都一路見證他以音樂登上國際舞台，向世界傳達台灣的聲音。大家也見證他懷著一份改革的初心，參與社運，進而走進政治。
鄭麗君表示，過去近7年的時間，林昶佐在國會認真問政，為台灣在國際發聲，也有地方服務的具體成績。Freddy是充滿理想的Rocker，更是認真盡職的林委員。「我在萬華出生、成長，現在服務的基金會辦公室就在中正區建國里，林昶佐就是萬華中正需要的立委，懇請萬華中正朋友務必把林昶佐留下來」。
鄭麗君表示，大家都知道，林昶佐的罷免案是政治惡鬥的產物，林靜儀面對的是盤根錯節的地方派系利益。這就是為什麼這次非支持雙林不可。1月9日的投票，是新政治和舊政治之間的選擇，是願景和惡鬥之間的選擇，是專業政治和家族派系之間的選擇。
鄭麗君說，台灣的未來，需要更多懷抱民主理想的力量才能自信前進。懇請台中第二選區以及台北萬華中正的公民朋友，在這個星期天一起站出來，讓台灣民主的理想和價值繼續向前行。