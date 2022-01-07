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挺林昶佐、林靜儀　老戰友鄭麗君：願景和惡鬥之間的選擇

▲前文化部長鄭麗君呼籲鄉親支持林靜儀、反對罷免林昶佐。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）
▲前文化部長鄭麗君呼籲鄉親支持林靜儀、反對罷免林昶佐。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-07 13:56:11

台北市中正萬華立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選將於本周日投票，近來有相當多曾與林昶佐、民進黨提名補選候選人林靜儀共事的政治人物輪番到地方替他們站台，呼籲留下下林昶佐、送林靜儀回國會。前文化部長鄭麗君今（7）日透過臉書表示，衷心期待他們2位的勝利，能在新年的一開始，為台灣政治開啟新的氣象。

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鄭麗君說，林靜儀是婦產科醫師，也是一位性別平權運動者。她在擔任民進黨不分區立法委員時，除了展現醫療專業、關心性別平權之外，也時常勇於打破習以為常的偏見，提出多元觀點。這些觀點常常是為了被忽略的群體發聲，為地方爭取平等的權利。

鄭麗君說，她深刻感受到，林靜儀對台灣有著一份使命感，就是拚了命也要守護台灣的自由民主，讓這塊土地上每一個人過得更好、更有尊嚴。

提到林昶佐，鄭麗君則說，Freddy是自己10多年來的文化戰友。許多朋友都一路見證他以音樂登上國際舞台，向世界傳達台灣的聲音。大家也見證他懷著一份改革的初心，參與社運，進而走進政治。

鄭麗君表示，過去近7年的時間，林昶佐在國會認真問政，為台灣在國際發聲，也有地方服務的具體成績。Freddy是充滿理想的Rocker，更是認真盡職的林委員。「我在萬華出生、成長，現在服務的基金會辦公室就在中正區建國里，林昶佐就是萬華中正需要的立委，懇請萬華中正朋友務必把林昶佐留下來」。

鄭麗君表示，大家都知道，林昶佐的罷免案是政治惡鬥的產物，林靜儀面對的是盤根錯節的地方派系利益。這就是為什麼這次非支持雙林不可。1月9日的投票，是新政治和舊政治之間的選擇，是願景和惡鬥之間的選擇，是專業政治和家族派系之間的選擇。

鄭麗君說，台灣的未來，需要更多懷抱民主理想的力量才能自信前進。懇請台中第二選區以及台北萬華中正的公民朋友，在這個星期天一起站出來，讓台灣民主的理想和價值繼續向前行。

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