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好消息 1月20日起台南智慧停車路段採半小時計費

▲1月20日起台南市2000格智慧停車柱路段實施半小時計費（圖／台南市交通局提供）
▲1月20日起台南市2000格智慧停車柱路段實施半小時計費（圖／台南市交通局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-01-07 14:08:25

台南市政府交通局配合修訂「台南市公有停車場收費及管理自治條例」部分條文內容，包含智慧停車柱收費路段得採半小時計費，以及停車費逾期催繳工本費調整，自120日起台南市2000格的智慧停車柱路段採半小時計費，半小時10元。

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台南市交通局局長王銘德表示，台南市積極推動發展智慧化交通管理政策，隨著智慧停車服務的精進及擴展，市府依民眾實際停車行為，著手修訂已施行10年的「台南市公有停車場收費及管理自治條例」。除修正原條文內「月繳優惠」、「機車」等文字用詞以合乎時宜外，更運用智慧停車系統可明確記錄停車起迄時段的特性，綜合評估停車費率規劃彈性、停車開單成本、停車率等因素，增列非人工開單(即智慧停車柱路段)停車場得採半小時計費規定。


王銘德指出，交通局自啟動修法程序便開始著手相關現場牌面公告調整、後台軟體程式修改等配套措施，並配合法制作業程序，將自120日起針對本市設置2000格（如東區小東、林森、長榮、東豐、勝利；安平區府前、安平、建平、國平、郡平、怡平、慶平等路段）智慧停車柱路段實施半小時計費，原則以每半小時10元計算停車費，特殊費率路段(如累進費率、身障及綠能優惠費率)則配合依其費率採半小時計算。另自元月7日起，停車費逾期催繳工本費亦由原本每筆20元，調整為當月每張催繳單(最多紀錄9筆逾期停車單)收取15元，預期可減輕民眾負擔。


交通局提醒，停車繳費期限仍維持20日，呼籲民眾仍依限繳納，亦可多加利用「台南好停」APP繳費，除享有優惠外，還能參加抽獎，有機會將智慧電動機車騎回家。收費路段詳請參閱：http://citypark.tainan.gov.tw


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