好消息 1月20日起台南智慧停車路段採半小時計費

台南市政府交通局配合修訂「台南市公有停車場收費及管理自治條例」部分條文內容，包含智慧停車柱收費路段得採半小時計費，以及停車費逾期催繳工本費調整，自 1 月 20 日起台南市 2000 格的智慧停車柱路段採半小時計費，半小時 10 元。

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台南市交通局局長王銘德表示，台南市積極推動發展智慧化交通管理政策，隨著智慧停車服務的精進及擴展，市府依民眾實際停車行為，著手修訂已施行 10 年的「台南市公有停車場收費及管理自治條例」。除修正原條文內「月繳優惠」、「機車」等文字用詞以合乎時宜外，更運用智慧停車系統可明確記錄停車起迄時段的特性，綜合評估停車費率規劃彈性、停車開單成本、停車率等因素，增列非人工開單 ( 即智慧停車柱路段 ) 停車場得採半小時計費規定。

王銘德指出，交通局自啟動修法程序便開始著手相關現場牌面公告調整、後台軟體程式修改等配套措施，並配合法制作業程序，將自 1 月 20 日起針對本市設置 2000 格（如東區小東、林森、長榮、東豐、勝利；安平區府前、安平、建平、國平、郡平、怡平、慶平等路段）智慧停車柱路段實施半小時計費，原則以每半小時 10 元計算停車費，特殊費率路段 ( 如累進費率、身障及綠能優惠費率 ) 則配合依其費率採半小時計算。另自元月 7 日起，停車費逾期催繳工本費亦由原本每筆 20 元，調整為當月每張催繳單 ( 最多紀錄 9 筆逾期停車單 ) 收取 15 元，預期可減輕民眾負擔。