恢復20%專責病房？柯文哲：貿然加開會造成防疫破口
桃機群聚感染狀況持續擴大，為了因應春節期間可能重新爆發新一波傳染疫情，中央流行疫情指揮中心昨（6）日宣布，要求各醫院恢復20%專責病房。不過對此台北市長柯文哲今（7）日表示北市有遵照中央的指示，但在大戰略下也有進行修正，若確診者壓在100人以內，就由和平、三總2家醫院負責，有增加的話再往上調整；柯文哲強調，不贊成每家醫院都收確診者，會搞到遍地烽火、防不勝防，更容易出現破口。
記者丁上程／台北報導
2022-01-07 14:21:48
柯文哲表示，對於中央一下子要求要恢復20%專責病房的開設，他抱持反對意見。原因在於若讓每一家醫院都收容少數的病人，最後會搞到「遍地烽火、防不勝防」恐將造成更多防疫破口。柯文哲也指出，按照目前北市的防疫狀況，如果100名確診者以內，會交由聯合醫院和平院區與三軍總醫院兩家醫院負責收治，如果超過200，就再加4家醫院擋住，如果超過，這就算台北市的緊急狀況，就要全面啟動，恢復到去年5月時的狀況。
柯文哲強調，現階段如果叫每一家醫院都空出病房，也會影響到原本既有的醫療量能，因此不需要因為風吹草動，讓整個醫療體系陷入閒置狀況。「台北市有按照中央指示，只是把作戰計畫重新調一遍。」
※【NOWnews 今日新聞
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