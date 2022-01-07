救助菲律賓災情！好人會館對移工家鄉伸援手

我是廣告 請繼續往下閱讀
莉安來自保和島馬比尼市，是在台灣照顧老阿嬤的看護工。她是單親媽媽，一子一女由母親及弟弟照顧同住，整個家幾乎被夷為平地，慘不忍睹。她說，家裡遭遇巨災她日夜焦慮，都無法闔眼入眠，沒水沒電，房子全毀，不知道家人怎麼躲風避雨。雖然自己也是受災戶，但她也幫忙提出11戶待助名單。
馬尼貝爾來自蘇里高島，也是在台灣的看護工，媽媽獨自撫養著2個姐姐、2個弟弟及1個小妹妹，住家首當其衝全屋只剩骨架，家人驚惶奔逃到避難所才倖免意外。她千恩萬謝感謝台灣人的救助，讓貧困的家人得以溫飽。雖然接下來是困難的重建家園工作，但她已經很感激，同時也聯繫五戶需要幫助的鄰居資料。
安娜貝拉來自保和島埃爾南德斯鎮，也是看護工。她來台灣工作一年，丈夫就到城市工作而離婚，家鄉爸媽依靠務農來照顧她的兒子。因為鄉下都是木造房子，幾乎家家戶戶都滿目瘡痍，安娜貝拉的父母同災共濟，積極走訪鄰居，傳回十幾個名單，希望都能獲得幫助。
好人會館的志工依得(Odeth)耐心相助，由她協助釐清受災者的背景狀況。她看著回傳的照片，有面目全非的瓦礫堆、透著天光的空架子屋舍、愁苦哀傷的災民，她常常在不知不覺中紅了眼眶。「當了11年台灣媳婦，知道異鄉移工生活艱辛，盡心盡力幫助國人，但這一次的情況是海燕之後最恐怖的一次。真的很感謝這麼多有愛心的台灣朋友幫助，要不然不知道有多少人在生死邊緣。」她感嘆地說。
好人會館發言人黃榮墩指出，許多願意從事國際救援的善心人士，卻又缺乏值得信任的捐贈管道。好人會館因此發展了兩套模式，第一個是提供來自災區移工緊急的慰助，第二則是請願意幫忙的受助移工家庭，成為台灣天使，幫忙通報鄰近居民需要幫忙的個案，給予協助。前者的經費來自善心人士的捐款，透過幫助個案進行第二階段的擴大。捐助的經費為每戶人家兩千元，這是菲律賓鄉下家庭一個月的基本開銷。
黃榮墩表示，第一種模式的受助者，只需要透過line回報個案，好人會館就進行匯款。對方收到匯款之後，成為鄰居志工，立即進行發送。同時傳回受助者領到現金的照片。
黃榮墩更提出另一種方法是請台灣的企業老闆們，直接慰助來自災區的移工，發放兩千元慰問金，讓移工多寄錢回家，幫助移工家庭度過難關。但這樣做台灣老闆十分擔心會成為經常性的支出，黃榮墩也表示，會由好人會館開立捐助收據，提供企業節稅。
｜好人會館聯絡資訊｜
榮墩 0987362780 純敏0920463995賴手機搜尋
花蓮市華西路123號司令台好人會館 豐川書院
板橋好人會館-藍天機電
建國&慧如0982106799
新北市板橋區文聖街135巷21號1樓
桃園好人會館
桃園市桃園區大興路120巷33號