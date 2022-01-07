2022越南同鄉足球聯賽在竹南開跑！20隊熱情參與
《四方報》報導，1月2日，來自全台各地越南國籍移工、新住民、留學生千人，一起聚在苗栗縣竹南運動公園，參與在台越籍人士年度盛事「2022台灣越南同鄉足球聯賽」的開幕儀式，現場氣氛熱鬧。 苗栗縣竹南鎮公所機要秘書謝文福出席時表示，很開心這次活動能在竹南舉行，公所全體同仁全力配合提供服務，此外，今年計劃興建符合FIFA國際標準足球場，相信未來竹南足球運動項目的發展會更好，也歡迎全台所有足球愛好者及團體來竹南辦比賽交流。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-07 17:56:00
聯賽副理阮虹葸表示，在台越南籍同胞組成「台灣越南桐鄉會」，除提供在台越籍人士急難救助服務，也不定時舉辦各項活動，連繫在台越籍同胞情感交流，其中自2017開始舉辦的年度足球聯賽，到今年為止，除了2021年因疫情關係停辦，已經舉辦5屆，每年報名隊伍逐漸攀升，從原本十多支隊伍，到今年參賽報名隊伍超出預期，因此限額20隊參賽，今年聯賽比賽時間從1月2日起共7個星期日。
阮虹葸說，目前在台灣的越南籍人士，包括移工、新住民及留學生等身份超過26萬人，人數還在逐年向上增加，但超過百分之九十9來台工作為主，所以除了工作之外，平日假日在陌生的國度，若沒有其他熟悉台灣環境事務的同胞帶領，很難走得出工作地點或住處。
「足球是越南人心中的國球！」阮虹葸說，目前足球聯賽已經是在台越南同鄉的年度大事，讓原本四散在台灣各地的越南球隊有機會較勁競技，球隊成員間為了準備年度聯賽，情感的交流更加凝俱，現在每逢假日球隊間就相約踢友誼賽，球隊成員的親友也跟著看球賽，提倡健康運動下讓同鄉間互動頻繁，提供越南朋友們一個舒壓的管道。有興趣觀賞球賽的朋友們，都歡迎密切關注此賽事。