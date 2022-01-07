二戰家書76年後才寄達！遺孀讀完含淚：好像他還在身邊
美國1名二戰時期派駐德國的士兵，於二戰剛結束時寫了封家書回鄉，沒想到因為種種原因，竟然在76年後的現在才寄達，由於寄件人（士兵）和收件人（士兵的母親）都已經去世，所以由士兵的遺孀將信拆開。信上有溫度的隻字片語，都讓遺孀覺得好像丈夫還在身邊一樣。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-07 15:05:25
根據美國當地媒體《Boston 25 News》報導，這封信是由當時才22歲的陸軍中士岡薩維斯（John Gonsalves）寫信給在麻州老家的母親，時間是1945年12月第二次世界大戰正式結束後。不過因為某些原因，這封信並未照原定時間寄達，而是塵封在美國郵政署（USPS）的配送機構中，直到上個月才無意間被發現。
由於岡薩維斯本人已於2015年去世，他的母親也早已不在人世，所以美國郵政署就找到他已經89歲的遺孀安吉莉娜（Angelina Gonsalves），將這封遲來的家書交給她。報導還提到，岡薩維斯與安吉莉娜的相識是在戰爭結束的5年後。
如今這封家書終於被寄到，信裡寫道「親愛的媽媽，今天收到您的另一封信，很高興聽到一切都好，至於我的話，我一切都好，相處得很好，但就食物而言，大部分時間都很糟糕」，結尾還寫到：「愛與親吻，你的兒子約翰，希望我很快就會見到您」。
本月也將滿90歲的安吉莉娜在讀完這封信後非常感動，雖然丈夫已經離世，但如今她卻感受到丈夫滿滿的同在，甚至超出了她的預期：「想像一下！76年！我簡直不敢相信」，還說：「就像他回到我身邊一樣，你知道嗎？真的。太棒了，他是個好人。他真的是。每個人都愛他。」