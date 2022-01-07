國影中心二期土地、經費較勁　蘇貞昌酸侯友宜：只剩1年

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侯友宜表示，給電影人一個家是新北市的承諾，「國家電影影視中心今日正式的開幕，不管出錢出力，我們都願意」；新北市政府第一期工程出地又出錢，光這塊土地的價值最少超過60億元，本來新北協拍中心也在國家電影及視聽文化中心內，但是為了給中心一個完整的家，新北協拍中心願意先出來，也盼第2期工程時，思考如何並肩作戰。
蘇貞昌指出，前年到樹林片庫時，看到許多同仁在狹小、不佳的環境中，一吋一吋修整文物，深刻體會到一定要加快二期影視聽博物館的工作，期盼在新北市長侯友宜的支持下，儘速完成二期土地移轉，讓未來二期也能如一期一樣能夠房地而一；國家影視聽中心二期計畫，「中央一定全力支持」，54億元蔡總統指示早就準備好了，如果還要經費，中央都全力支持。
蘇貞昌話鋒一轉的說，文化部一直有顧慮，第一期土地產權已經移轉，但第二期土地還是沒有移轉，並以老縣長的身分和侯市長分享，時任縣長時將35公頃土地給台北大學設校，但是卸任後由於土地沒有移轉，2006年後卻要被收租金每年1億元，一直到2010年才把土地移轉；「第二期的土地簽署，侯市長只剩下1年，要快一點！」才讓文化部無後顧之憂，未來的市府不會變卦。
國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚表示：「原本寄人籬下的國家影視聽中心，終於到現在真正的有了自己的家，希望讓臺灣人知道臺灣人的故事，讓世界更了解並看見臺灣。」
新北市政府事後補充，新北市同意土地無償提供使用，雙方將透過行政契約方式完成，如同新北市與文化部在2016年簽訂行政契約，讓國家電影及視聽文化中心在今日開幕一様。