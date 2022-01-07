屏東縣連續20年雞湯送獨居老人 發動志工檢視居家安全
高齡社會的到來，獨居長者人數也有逐年增加之趨勢，今年是屏東縣獨居老人雞湯送暖活動第20週年，縣長潘孟安於今(7)日，騎腳踏車親自贈送今年第一份關懷雞湯給獨居長輩，共有3283份雞湯將會配送到長輩手中，潘孟安表示，每次的送暖活動不是只有一年一次的用心，更希望能鼓勵、帶動屏東縣民發揮關懷鄰里的精神。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-07 18:00:00
送暖的車隊第一站來到了屏東市信義路劉阿嬤家，贈送今年第1份關懷雞湯，潘孟安先關心居家環境及生活情形，阿嬤很開心大家的到來，可以陪她聊天，也說起以前的往事。
潘孟安知道阿嬤是香港人後，也親切的用幾句粵語問候，還親自餵阿嬤喝雞湯，並協助查看了家裡，已有裝設住宅用火災警報器，社會處也提供緊急救援系統，居家也有安全扶手及輔具(助行器、便盆椅)，讓阿嬤可以住得安心。
潘孟安說，一碗雞湯可能一餐就吃完了，但更代表著關心，不只是打開家門，更是打開長者們的心門，許多獨居老人，可能造成自閉，導致與外界聯繫越來越少，長期下去會對身心靈有更多負面影響，在20年前就發起這樣的活動，讓社會各界的善心人士都能參與，送出屏東滿滿的愛。
屏縣府社會處說，縣內截至110年11月止，65歲以上長者有15萬819人，社會處列冊獨居長者計3,436人，希望促進各鄉鎮市公所結合民間社團、關懷據點，加強訪視服務，希望老人不要太早落入失能、失智被照顧的模式。
近年來，消防局幫縣內獨居老人、身心障礙及中低收入戶等弱勢族群居住場所，免費安裝住宅用火災警報器，此次藉由志工前往訪視時協助檢視是否遺漏安裝，也提醒長者注意安全。