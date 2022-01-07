屏東縣連續20年雞湯送獨居老人　發動志工檢視居家安全

高齡社會的到來，獨居長者人數也有逐年增加之趨勢，今年是屏東縣獨居老人雞湯送暖活動第 20 週年，縣長潘孟安於今 (7) 日，騎腳踏車親自贈送今年第一份關懷雞湯給獨居長輩，共有 3283 份雞湯將會配送到長輩手中，潘孟安表示，每次的送暖活動不是只有一年一次的用心，更希望能鼓勵、帶動屏東縣民發揮關懷鄰里的精神。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲縣長潘孟安早上騎腳踏車親自贈送今年第一份關懷雞湯給獨居長輩。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.07）

送暖的車隊第一站來到了屏東市信義路劉阿嬤家，贈送今年第 1 份關懷雞湯，潘孟安先關心居家環境及生活情形，阿嬤很開心大家的到來，可以陪她聊天，也說起以前的往事。

潘孟安知道阿嬤是香港人後，也親切的用幾句粵語問候，還親自餵阿嬤喝雞湯，並協助查看了家裡，已有裝設住宅用火災警報器，社會處也提供緊急救援系統，居家也有安全扶手及輔具 ( 助行器、便盆椅 ) ，讓阿嬤可以住得安心。

潘孟安說，一碗雞湯可能一餐就吃完了，但更代表著關心，不只是打開家門，更是打開長者們的心門，許多獨居老人，可能造成自閉，導致與外界聯繫越來越少，長期下去會對身心靈有更多負面影響，在 20 年前就發起這樣的活動，讓社會各界的善心人士都能參與，送出屏東滿滿的愛。

屏縣府社會處說，縣內截至 110 年 11 月止， 65 歲以上長者有 15 萬 819 人，社會處列冊獨居長者計 3,436 人，希望促進各鄉鎮市公所結合民間社團、關懷據點，加強訪視服務，希望老人不要太早落入失能、失智被照顧的模式。

▲送暖的車隊，來到了信義路劉阿嬤家，贈送今年第1份關懷雞湯，縣長潘孟安親自餵阿嬤喝雞湯。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.07）