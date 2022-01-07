高雄捷運小港延伸林園　拚111年底前動工

高市府捷運局積極推動捷運小港林園線，依大眾捷運法於昨(6)日辦理綜合規劃公聽會，副市長林欽榮率捷運局等多個局處出席並全程聆聽民眾意見，吸引約400位民眾參加，場面熱絡，希望市府儘速推動，另有台灣石油工會第一分會等團體代表表達RL7站址對中油廠區的影響，以及改採地下化型式興建等建言，捷運局表示，與工會協調的最新方案站址離中油廠區達300公尺，未來仍會加強溝通協調。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-07 17:00:00
副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理；該路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路。推動小港林園線實有其重要性及必要性。
捷運局長吳義隆表示，本次出席公聽會的民眾相當踴躍，皆對小港林園線表達支持並請市府盡速推動一車到底的捷運延伸案，充分顯示當地民眾對小港林園線的規劃興建具有高度期待。本案可行性研究已於110年12月17日獲行政院核定，為加速辦理時效，綜合規劃暨環境影響評估及基本設計作業，皆同步啟動中，環境影響說明書亦於110年12月21日提送交通部審查，倘後續綜合規劃、環評及基本設計皆順利獲中央核定，預計111年底可開始動工興建，目標為119年完工通車。本次公聽會不克前往現場參與之民眾，如果有相關建議及意見，亦可於111年1月16日前以書面提送捷運局，市府將會納入綜合規劃報告書一併研議處理。