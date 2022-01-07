確診清潔員最新足跡曝光　永安漁港、百貨公司都在列

桃機人員染疫事件持續延燒，今（7）日桃園市政府公布5名確診者足跡，除歌友會外，包含永安漁港、SOGO百貨中壢店等地點，請民眾若曾出入且有相關症狀應撥打專線通報，並盡速就醫採檢。
記者許若茵／台北報導
2022-01-07 15:47:53｜2022-01-07 15:48:44
今中央流行疫情指揮中心公布新增4例本土個案，包含3名清潔人員與1名機場保全，桃園市政府也公開這4例個案與先前確診的防疫計程車司機足跡。
足跡時間從去年12月30日至昨日，地點包含大園區「食出韻便當店」、中壢區「金嗓歌友會」、「SOGO百貨中壢店」、桃園區「永和豆漿大王」、新屋區「永安漁港」、「711永安港門市」等地。
桃園市政府呼籲，若民眾有重疊足跡，應進行自我健康監測14日，期間若是有相關症狀，可撥打1922或0800-033355專線通報，並佩戴醫用口罩盡速就醫。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。