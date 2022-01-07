狂！家樂福福袋抽「台積電」股票　兩件事沒做小心被取消

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家樂福表示，福袋內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值粗估超過500元，最吸引人的則是，購買福袋者可以獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，獎項共分為: 「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」三區，其中「財氣旺」區的頭獎就是台積電股票現金獎，共1名，二獎則是玉山金股票三張現金獎，共1名(市價以購買日股價計算)。
不過開心抽到獎的民眾，可別因為樂過頭而錯過領獎資格，家樂福表示，將在2/14號公佈中獎名單，如果在2/16晚間6點前沒有聯繫上，就會視同放棄中獎資格。另外，股票金得主要在指定時間內完成證券開戶，家樂福會在股票交割前匯款給得獎者，其中也包含相關手續費等。
另外，「手氣旺」區與「運氣旺」區，則是好禮二選一，其中「手氣旺」區推出各種住宿優惠大獎，像是價值15000元的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一泊二食雙人房住宿券，或是南投涵碧樓一泊二食雙人房住宿券等，甚至還有澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒)、馬祖南竿雙人享樂自由行3日(機+酒)，總價值在千元到25000元之間不等；「運氣旺」區則是提供家樂福氣泡水、巧克力與衛生紙等禮品，想要博得大獎的民眾就得自己親自試試運氣了。
另外，這次福袋線上從1/24搶先開賣1000份，不想排隊的可以線上搶購，但是售價為288元，同樣也有刮刮卡，可以抽台積電、玉山金股票等獎項，取貨時間為2/2至2/6，購買後還會送出消費滿588元折抵168元的折扣序號。