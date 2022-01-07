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狂！家樂福福袋抽「台積電」股票　兩件事沒做小心被取消

▲家樂福福袋大獎超狂！直接送台積電股票一張。（圖／品牌提供）
▲家樂福福袋大獎超狂！直接送台積電股票一張。（圖／品牌提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-07 16:19:10｜2022-01-07 16:27:16

農曆新年就要到了，想買個福袋試試手氣以小博大嗎？四大超商與全聯陸續推出了新春福袋，大獎多半是百萬汽車，量販通路龍頭家樂福，今天也首次預告今年新春福袋內容，價值不到兩百元的福袋，裡頭的刮刮樂最大獎居然是「股票金」，家樂福強調，只要上網登錄序號，被抽到的民眾會送出台積電股票一張的現金獎（市價以購買日股價計算）。

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家樂福即將在農曆新年大年初一2/1(一)上午10:00，在全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買，每人限購一份。量販店每店限量100份、超市每店限量30份，售價為每袋198元，預計將發出1萬5000多份的福袋，讓不少人打算拚拚看，希望能夠有張「護國神山」股票帶回家。

家樂福表示，福袋內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值粗估超過500元，最吸引人的則是，購買福袋者可以獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，獎項共分為: 「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」三區，其中「財氣旺」區的頭獎就是台積電股票現金獎，共1名，二獎則是玉山金股票三張現金獎，共1名(市價以購買日股價計算)。

不過開心抽到獎的民眾，可別因為樂過頭而錯過領獎資格，家樂福表示，將在2/14號公佈中獎名單，如果在2/16晚間6點前沒有聯繫上，就會視同放棄中獎資格。另外，股票金得主要在指定時間內完成證券開戶，家樂福會在股票交割前匯款給得獎者，其中也包含相關手續費等。

另外，「手氣旺」區與「運氣旺」區，則是好禮二選一，其中「手氣旺」區推出各種住宿優惠大獎，像是價值15000元的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店一泊二食雙人房住宿券，或是南投涵碧樓一泊二食雙人房住宿券等，甚至還有澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒)、馬祖南竿雙人享樂自由行3日(機+酒)，總價值在千元到25000元之間不等；「運氣旺」區則是提供家樂福氣泡水、巧克力與衛生紙等禮品，想要博得大獎的民眾就得自己親自試試運氣了。

另外，這次福袋線上從1/24搶先開賣1000份，不想排隊的可以線上搶購，但是售價為288元，同樣也有刮刮卡，可以抽台積電、玉山金股票等獎項，取貨時間為2/2至2/6，購買後還會送出消費滿588元折抵168元的折扣序號。

▲家樂福推新春福袋。（圖／業者提供）
▲家樂福推新春福袋。（圖／業者提供）
▲家樂福推新春福袋，內含刮刮卡可以抽台積電股票。（圖／業者提供）
▲家樂福推新春福袋，內含刮刮卡可以抽台積電股票。（圖／業者提供）

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