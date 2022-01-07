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罷昶分進合擊　國民黨：助攻在地民意罷免不適任立委

▲國民黨副發言人楊植斗說，罷昶不是政黨對決，是在地對於不適任立委的檢驗。（圖／資料照片）
▲國民黨副發言人楊植斗說，罷昶不是政黨對決，是在地對於不適任立委的檢驗。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-01-07 16:18:59

針對1月9日中正萬華區的立法委員林昶佐罷免案，中國國民黨臉書今（7）日盤點林昶佐七項失職紀錄，包括林擔任立委屢屢失職，僅將國家公器作為遂行個人政治企圖、推動意識形態的工具，根本不願了解地方事務、融入在地生活，甚至在萬華有難時護航執政黨而非幫在地民意發聲才引爆怒火，相信1月9號在地的民意會走出家門做出正確的選擇，讓更好的專業人才有機會替中正萬華服務。

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國民黨副發言人楊植斗表示，「罷昶不是政黨對決」，是在地對於不適任立委的檢驗，林昶佐為人民託付而擔任民意代表，然而在他立委任內一方面多次在網路上攻擊在野黨，另一方面則支持萊豬進口校園、反對公開3+11會議紀錄等，一味護航政府錯誤政策，更藉記者會作秀、打擊政敵，自甘墮落淪為民進黨的附庸。而林昶佐也不斷利用228事件悲劇樹立個人正面形象，實際上卻是粉飾虛張，二二八基金會的董事會竟然只出席過一次，顯見他根本無心投入社會和解的工程之中。

楊植斗表示，相信1月9日這選民有智慧能做出正確的決定，送不適任立委回民間發展，使更專業的人才有機會替中正萬華居民的權益發聲。

而對於外界質疑國民黨與罷昶保持距離，台北市黨部人士表示，「沒有檯面政黨對決、不代表沒有動員！」黨中央從頭到尾都與青年團體及市黨部、在地市議員保持聯繫、提供協助，而到了罷免第三階段催票後，各方都有分進合擊的共識，不去干擾各自的罷免節奏，就是一起努力催出罷免同意票最大化。

該人士指出，黨中央與市黨部也持續提供資源及整合，包括造勢晚會、戰車、空戰圖卡，「許多成果不會特別強調黨部的協助」，到陸戰從台北市黃國樑黨部、黨籍市議員到里長都在各自動員，最後兩週已經慢慢打出氣勢，也逼得林昶佐與民進黨不得不加大掃街力度。

該人士還提到，今（7）日下午4點在萬華雙和市場辦理街頭宣講，由台北市議會黨團主辦，黨中央、台北市黨部充分知悉、也有充分默契，分進合擊協助執行。

罷昶青年團體「清林散昶」發言人高毓安指出，整場罷免最初就是由在地青年團體一步一腳印發起，原本是希望維持公民運動的色彩，但現在不會去計較那麼多，「與各界都有密切聯繫」，不分黨派與顏色罷免掉不適任立委，才是地方民眾最深切的期待，青年團體會努力到最後一刻達成「冬釋林昶」，讓萬華中正的每位鄉親，做自己的主人、做家鄉的頭家，開除不及格的政客。

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