罷昶分進合擊　國民黨：助攻在地民意罷免不適任立委

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊植斗表示，相信1月9日這選民有智慧能做出正確的決定，送不適任立委回民間發展，使更專業的人才有機會替中正萬華居民的權益發聲。
而對於外界質疑國民黨與罷昶保持距離，台北市黨部人士表示，「沒有檯面政黨對決、不代表沒有動員！」黨中央從頭到尾都與青年團體及市黨部、在地市議員保持聯繫、提供協助，而到了罷免第三階段催票後，各方都有分進合擊的共識，不去干擾各自的罷免節奏，就是一起努力催出罷免同意票最大化。
該人士指出，黨中央與市黨部也持續提供資源及整合，包括造勢晚會、戰車、空戰圖卡，「許多成果不會特別強調黨部的協助」，到陸戰從台北市黃國樑黨部、黨籍市議員到里長都在各自動員，最後兩週已經慢慢打出氣勢，也逼得林昶佐與民進黨不得不加大掃街力度。
該人士還提到，今（7）日下午4點在萬華雙和市場辦理街頭宣講，由台北市議會黨團主辦，黨中央、台北市黨部充分知悉、也有充分默契，分進合擊協助執行。
罷昶青年團體「清林散昶」發言人高毓安指出，整場罷免最初就是由在地青年團體一步一腳印發起，原本是希望維持公民運動的色彩，但現在不會去計較那麼多，「與各界都有密切聯繫」，不分黨派與顏色罷免掉不適任立委，才是地方民眾最深切的期待，青年團體會努力到最後一刻達成「冬釋林昶」，讓萬華中正的每位鄉親，做自己的主人、做家鄉的頭家，開除不及格的政客。