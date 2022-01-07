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林智鴻力爭園試所闢滯洪池　改善北鳳山淹水與交通問題

▲林智鴻今天邀集高雄市政府工務局局長楊欽富、水利局副局長許峻源及文山里居民一起參與共同會勘園試所開闢滯洪池及八德路會勘，一同關注地方基層交通建設。（圖／翻攝畫面）
▲林智鴻今天邀集高雄市政府工務局局長楊欽富、水利局副局長許峻源及文山里居民一起參與共同會勘園試所開闢滯洪池及八德路會勘，一同關注地方基層交通建設。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-07 21:00:00

為解決北鳳山淹水問題，高雄市議員林智鴻今(7)日下午偕同市府相關局處前往園試所與拓寬後的八德路會勘，力爭加速熱帶園藝試驗所降挖滯洪池，盼自園試所周邊排水著手改善北鳳山區域周邊淹水問題。林智鴻表示，希望透過八德路100巷拓寬工程，不僅讓圍牆打開，未來開闢滯洪池，也結合具備居民需求的運動、活動公園空間，改善居民的生活與淹水問題。

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▲林智鴻希望透過八德路100巷拓寬工程，不僅讓圍牆打開，未來開闢滯洪池，也結合具備居民需求的運動、活動公園空間，改善居民的生活與淹水問題。（圖／林智鴻辦公室提供）
▲林智鴻希望透過八德路100巷拓寬工程，不僅讓圍牆打開，未來開闢滯洪池，也結合具備居民需求的運動、活動公園空間，改善居民的生活與淹水問題。（圖／翻攝畫面）
林智鴻今天邀集高市政府工務局局長楊欽富、新工處副處長鄭朝鴻、水利局副局長許峻源、文山里里長黃惠玲共同會勘園試所開闢滯洪池，並由工務局進行簡報說明，多位文山里居民也一起參與，關注地方基層交通建設。

林智鴻指出，鳳山區八德路100巷與八德路路口轉彎處窄小，時常發生交通事故，感謝市長陳其邁上任後，立即回應民意需求，撥發總經費約937萬元與園試所協調釋出部分土地，將八德路100巷拓寬及圍牆開放，解決該路口交通安全問題，提供里民更便利、安全通行空間，視覺明亮，提升市民生活品質。

林智鴻也表示，希望透過八德路100巷拓寬工程，不僅讓圍牆打開，未來開闢滯洪池，也結合具備居民需求的運動、活動公園空間，改善居民的生活與淹水問題。

黃惠玲指出，八德路100巷原為4米道路相當狹窄，會車不易且路口車禍頻傳，感謝智鴻議員認真積極爭取，前前後後經過六次會勘，終於完成改善，市府有做事，市民相當有感也非常感謝。有關北鳳山易淹水問題，在地居民苦不堪言，期盼在園試所開闢滯洪池，從源頭排解水路問題。

許峻源表示，市府已針對雨水排水問題重新檢討，在上游管控園試所小貝湖與漲皮湖水量，並持續與園試所協調，預計於南側規劃滯洪池，另也針對曹公新圳進行改善，將部分水量往鳳山溪、三民區分洪排放，盼透過全盤治水規劃，改善鳳山區易淹水狀況。

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