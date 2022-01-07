林智鴻力爭園試所闢滯洪池 改善北鳳山淹水與交通問題
為解決北鳳山淹水問題，高雄市議員林智鴻今(7)日下午偕同市府相關局處前往園試所與拓寬後的八德路會勘，力爭加速熱帶園藝試驗所降挖滯洪池，盼自園試所周邊排水著手改善北鳳山區域周邊淹水問題。林智鴻表示，希望透過八德路100巷拓寬工程，不僅讓圍牆打開，未來開闢滯洪池，也結合具備居民需求的運動、活動公園空間，改善居民的生活與淹水問題。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-07 21:00:00
林智鴻今天邀集高市政府工務局局長楊欽富、新工處副處長鄭朝鴻、水利局副局長許峻源、文山里里長黃惠玲共同會勘園試所開闢滯洪池，並由工務局進行簡報說明，多位文山里居民也一起參與，關注地方基層交通建設。
林智鴻指出，鳳山區八德路100巷與八德路路口轉彎處窄小，時常發生交通事故，感謝市長陳其邁上任後，立即回應民意需求，撥發總經費約937萬元與園試所協調釋出部分土地，將八德路100巷拓寬及圍牆開放，解決該路口交通安全問題，提供里民更便利、安全通行空間，視覺明亮，提升市民生活品質。
林智鴻也表示，希望透過八德路100巷拓寬工程，不僅讓圍牆打開，未來開闢滯洪池，也結合具備居民需求的運動、活動公園空間，改善居民的生活與淹水問題。
黃惠玲指出，八德路100巷原為4米道路相當狹窄，會車不易且路口車禍頻傳，感謝智鴻議員認真積極爭取，前前後後經過六次會勘，終於完成改善，市府有做事，市民相當有感也非常感謝。有關北鳳山易淹水問題，在地居民苦不堪言，期盼在園試所開闢滯洪池，從源頭排解水路問題。
許峻源表示，市府已針對雨水排水問題重新檢討，在上游管控園試所小貝湖與漲皮湖水量，並持續與園試所協調，預計於南側規劃滯洪池，另也針對曹公新圳進行改善，將部分水量往鳳山溪、三民區分洪排放，盼透過全盤治水規劃，改善鳳山區易淹水狀況。