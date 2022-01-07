因應第3劑疫苗接種間隔時間縮短 北市8日重啟預約系統
防疫指揮中心今（7）日下午召開記者會，宣布第三劑疫苗從原本的5個月間隔期，改為12周（84天）。對此台北市政府下午也臨時召開防疫記者會，宣布北市疫苗預約系統明天將額外開放一天，供民眾預約施打第三劑疫苗。
記者丁上程／台北報導
2022-01-07 16:46:50
台北市副市長蔡炳坤表示，因應中央將第三劑疫苗施打的間隔時間，從原本的5個月縮減至12周，考量到有許多台北市民都因此而符合施打條件，因此原定下週一二才會再度開放的北市疫苗預約系統，明天上午會加開一天，時間從早上9時到下午5時，只要符合預約資格的民眾都可以上網到系統中預約。
蔡炳坤表示，各大醫院也同步加開包括莫德納、AZ、高端等特別門診，可以進行現場掛號，希望透過醫院、診所提供民眾全面的服務。至於北市府方面也會重啟機動接種隊，提供長者及照護機構等不方便透過網路預約疫苗的民眾，盡快接種第三劑疫苗。
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