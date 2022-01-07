名家論壇》黃創夏／開門揖柯韓？國民黨「將滅門」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然這是說書的故事，可是國民黨黨中央的那些來來往往之輩，例如江啟臣、朱立倫不知是否會感到背脊發涼？
因為太像了，江啟臣無能為力硬撐一年多後終於落寞離去，朱立倫後人收下田土，然後，朱立倫又搖搖欲墜了，在有後人正在虎視眈眈中！
而且，果然和三國魏晉南北朝一樣，而真的是展現出世風日下，人心不古的敗壞，連「做人實在」的定義被柯文哲這一家子給改寫了！
爭議問題實在太多、社會形象真的讓許多人搖頭，連「盧媽媽市長」都和顏寬恒同台卻沒有公開拉抬；再加上國民黨中央的保持距離以及「戰鬥藍」和「韓流」也缺乏全軍總動員的架式‧‧‧顏寬恒的這場選舉，已經被譏為是「一個人的武林」‧‧‧
沒有「盧媽媽」，還有「柯嬤嬤」？
柯文哲的母親柯媽媽此時此刻巧妙地登場了，雖然宣稱是上香巧遇，整個場面有許多記者事先知情等候，而那張被戲稱是「擁恒族」大合照後排左上角人物，被評論員汪浩特別指出是「民眾黨新北市黨部主委楊博宇」，如此刻意竟還宣稱是「巧合」？真是欲蓋彌彰。
柯文哲這夥人的意圖很明顯，當顏寬恒家族陷入「一個人的武林」之際，雖然柯媽媽相挺在實質上無濟於事，根本改變不了大局，也算是「示恩」於顏家，就是希望用這樣的「雪中送炭」表態，鋪陳未來在大台中地區有顏家當盟友，引路擴大柯文哲的地方基礎。
如果顏家可以示恩和結交，花蓮的傅家、雲林的張家…還有國民黨各地的地方派系家族，能不能從中學習到模式？柯文哲的「白吃藍」意圖，和司馬昭一樣，路人皆知！
柯文哲會如此鋪陳，很合理，這是看準了國民黨根本在中二地區已經無能為力，民眾黨趁機「闖空門」。
相對於柯文哲躡手躡腳的「闖空門」，韓國瑜可是直接展現了「踹大門」之氣勢，國民黨完蛋了……
不必太多幻想，韓國瑜並不會參選2022的縣市長選舉，要是選不上，丟臉！
要是又不小心當選了某一都的市長，上任才幾個月就是2024總統大選起跑，韓國瑜再怎麼天馬行空，他也不會再重演一次「落跑」覆轍，他就是用「公益」為由，全台走透透「示恩」於藍丶白陣營的各區域參選人，「養望」後再被「韓流」勸進，重演直取2024國民黨總統候選人的歷史荒謬劇！
可以預見「韓流」再起，必將再度衝擊國民黨，朱立倫丶侯友宜和趙少康的所有算盤都將在「韓流」之下土崩瓦解，朱丶侯丶趙只有「韓」風刺骨的宿命！
國民黨活該！
從2014年潰敗到如今，從來沒有去反省和思考為什麼百年泱泱大黨會淪落至今？永遠都只是在玩那一套令人生厭的「宮廷戲」的枯燥乏味。
最近的爛戲叫做「同舟」丶「團結」？把幾個離家出走的LKK找回來，這個政黨就好像已經勝券在握，有朝一日就班師回朝了。
國民黨的下一世代更讓人搖頭，沒有新論述能力，只會低俗的以民進黨為師，搞不登大雅的蹭聲量把戲，這樣土壤會重生「國瑜黨」毫不意外，他們寄希望於「穿雲箭的神話」也是必然！
接下來「國瑜黨」結合以有心參與縣市議員選舉為核心的激烈派「少康幫」將是必然的趨勢，因為在「複數選區多席次」之下，「寄生韓流」就足以讓他們擁有當選的「頭期款」，也因為掌握聲量，得以挾持國民黨的「正常化」！
且看，韓國瑜才現身簽書會之後，一堆國民黨的市議員等級人物，接連著貼出和韓國瑜吃飯的照片，急著搭上車的焦慮，溢於言表！
更焦慮的恐怕是趙少康、張亞中這些本來以為可以「接收韓粉」的美夢必將落空，正宗教主既出，仿製的「代理人」都可以退場了‧‧‧
而這樣的局面，終究也只能把國民黨逼入更民粹的絕境，嗚呼哀哉，國民黨一路好走…
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com