海生館極地水域打造沉浸式體驗　極地風貌盡收眼底

隨著科技的進步，讓民眾得以透過虛擬展示、互動體驗的方式窺探海洋世界的神祕面貌。屏東海生館今年將全面更新極地水域虛擬展示內容，於1月11日正式推出「極境漫遊66.5度」互動展示，透過空間造景搭配光雕投影、沉浸式劇場、觸控互動效果，打造沉浸式感官體驗，重塑極地水域三個區域 - 極光隧道、北極區、南極區， 讓民眾一秒置身雪白的極地世界。
記者陳美嘉／屏東報導
2022-01-07 16:58:23
屏東海生館囊括台灣各式水域生態，包含極地水域、深海水域等，其中於2006年開放的世界水域館，為全球首座採用虛擬實境技術所建構的「無水水族館」，此次是開館以來首度更新常設展示，全新沉浸式互動展示「極境漫遊66.5度」，當民眾踏入投射動態光雕影像的巨大冰岩入口，進入極光隧道，隨著空氣溫度逐漸下降，隧道週遭呈現冰晶世界，彷彿跨越了經緯抵達緯度66.5度以上的雪白極地世界，可從廊道3D動畫投影的洞穴一窺遙遠遼闊的極地世界，感受極光之美。
北極與南極區則利用展區中的冰岩場景結合沉浸式環景互動投影，打造沉浸式劇場、互動體驗、觸控互動牆等多元展示，民眾將可見到各式陸地與水中的南北極生物，包含極地霸主北極熊腳印以及俏皮探出頭的南極企鵝，透過聲光視覺效果，猶如置身南北極之中。此外，南北極區說明看板亦增設感測設備，只要觸控互動螢幕上的生物圖示，即可進一步認識南北極生物，達到寓教於樂的效果。
「極境漫遊66.5度」全新亮相，海生館將於1月21日起推出一系列限定活動，除了滿額或打卡贈限量好禮外，活動期間內週末及春節期間更將於世界水域館水溶溶大廳推出「極光下的救援行動」科教活動，讓小朋友透過參與遊戲，了解氣候變遷對於極地及整個地球的影響，共同守護極地區域，將漫遊極境的感動帶給每一個人。