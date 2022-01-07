史上最旺！去年出口4464億美元、年增近3成 今年續看好
受益全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型加速推展及產品漲價效應，根據財政部今（7）日公布去（2022）年12月出口407.2億美元，為歷年單月次高，年增23.4%，連續18個月正成長；進口349.5億美元，年增28.1%。而累計去年全年出口值更達4464.5億美元、進口3811.7億美元，同登歷年最高，分別年增29.4%、33.2%，出超652.8億美元亦刷新紀錄。
記者顏真真／台北報導
2022-01-07 17:18:20
展望今年，財政部認為新冠變種病毒威脅迄未消解，缺料、運能吃緊等供應鏈運作尚不易完全回復順暢無礙，惟隨國際間疫苗施打逐漸普及，主要國家相繼推動基礎建設，全球經濟成長前景仍受看好，加上國內去年資本設備進口創下空前紀錄且大幅擴增3成1，顯示業者積極投資、布建產能，適足以肆應各項新興應用與備貨之需，我國第1季出口可望延續走升態勢。
財政部進一步分析，去年12月主要貨品出口中，礦產品隨油價上漲及需求攀升，年增1.3倍，電子零組件、資通與視聽產品出口值皆為單月次高，分別年增27.5%、22.4%，已連續32個、23個月上升；光學器材續受電視面板價格下跌拖累，年減8.3%。
就去年全年來看，包括電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、塑、化產品、機械、運輸工具等7類出口值創新高，其中基本金屬及其製品、塑、化產品增幅逾4成。
此外，去年12月對主要市場出口皆呈兩位數上揚，且對日本、東協規模值俱攀單月新高，分別年增35.8%、23.8%，均以電子零組件、基本金屬及其製品外銷增加最多；對美國、歐洲、中國大陸與香港各增29%、22.1%、16.2%。
而去年全年我國對5大市場出口規模齊創新高，其中對歐洲、東協出口分別自109年衰減轉為正成長36.8%、32%，對美國年增3成，對陸港、日本各增24.8%。