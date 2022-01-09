3C通路年前殺很大！燦坤4K電視免萬 全國6門冰箱降1.3萬
農曆新年即將到來！國內兩大3C電子通路祭出優惠，搶攻年前商機也要讓消費者虎年賺很大！其中，燦坤首檔會員特典正式開跑，除了祭出百萬還元金，還挑戰市場最低價，其中JVC 50吋4K HDR護眼液晶顯⽰器，免萬元就能入⼿；全國電子祭出開運破盤限時特惠，全館家電9折、大家電65折起，其中東芝601L玻璃變頻六門冰箱鏡特價6萬9900元，狂降1.3萬；伊萊克斯Well Q7無線吸塵器下殺54折，僅8990元即可入手。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-09 08:35:05
燦坤首檔會員特典1/7正式開跑，連續10日，挑戰市場最低價，其中年度⼤尺⼨電視祭出獨家優惠，JVC 50吋4K HDR護眼液晶顯⽰器，免萬元就能入⼿；LG 65型OLED 4K AI語⾳物聯網電視原價10.9萬元，直降到8萬9100元，獨家再送價值破萬元的輕劇院與原廠OLED專用壁掛架；另外，團圓的⽇⼦少不了任天堂Nintendo Switch OLED 加上瑪利歐派對，原價1萬2270元，會員促銷價1萬1888元。
搶攻年末大掃除商機，燦坤也為消費者精選超值家電， Dyson、⼤⾦掃除指定商品滿萬折仟，其中Dyson V12 Detect Slim Total Clean輕量吸塵器原價2萬3900元，現在優惠滿萬折仟，再享登錄送原廠收納架；過敏救星守護全家⼈與⽑孩健康的LG 360度雙層空氣清淨機，原價3萬8800元，會員促銷價2萬6800元，獨家再送⼿持無線吸塵器，回函再送寵物版濾網與滾輪。
鎖定農曆春節國⼈返台，燦坤也備⿑萬台筆電任君選！其中ACER新11代超值電競桌機會員促銷價2萬7900元，再送價值6380元的亮彩事務機以及24型VA液晶顯示器。另外，除舊佈新也別忘了替食物換新家，燦坤推薦Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五⾨變頻冰箱原價4萬6900元，會員促銷價4萬1900元，再送多項好禮，申請退還貨物稅，每台最⾼減徵貨物稅2000元，加6年免費延長保固，省近2萬元。
另一方面，全國電子1月7日至16日破盤10天限時特惠，活動期間在全台門市購買指定電腦，送價值1688元2022虎年開運福箱；不僅全館家電9折，大家電更是下殺65折起。其中，破盤好康包含SAMSUNG 85型QLED量子電視原價18萬9900元，特價16萬9900，狂降2萬，再拿電視好禮；SAMSUNG 65型Neo QLED量子電視特價6萬9900元，同樣狂降2萬，再拿電視好禮；東芝601L玻璃變頻六門冰箱鏡特價6萬9900元，狂降1.3萬，再拿冰箱好禮；伊萊克斯Well Q7無線吸塵器原價1萬6900元，特價8990元，下殺54折；Dyson Corrale 直捲髮造型器特價9999，加購價僅6折。