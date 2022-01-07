已看完《華燈》第三季劇本 楊謹華曝老公得知兇手反應
台劇《華燈初上》第二季已經上線，大反轉的劇情引發粉絲扮演柯南緝兇，其中的主要演員楊謹華、張軒睿和加賀美智久今（7）日出席時尚品牌LOEWE新品發表會，被問到兇手到底是誰時，3人三緘其口，表示被下了封口令，真的不透對外透露任何一點蛛絲馬跡，楊謹華則笑說老公看完第三季劇本後對她驚嘆：「喔～原來是他／她！」留給眾人無限想像。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-07 18:10:36｜2022-01-07 19:25:37
楊謹華表示老公平常不太看劇，但《華燈初上》無論是在劇情、角色和場景呈現等都相當吸引人，讓他忍不住追劇到凌晨2點還捨不得睡覺，楊謹華還笑說：「他應該沒空注意我。」爆料雖然觀眾一致認為蘇媽媽漂亮又有氣質，但老公完全沒有稱讚自己，對於最後兇手到底是誰，老公也是又驚又喜，「對不起，兇手是誰我真的不能講，即使我現在講了，你們也不想要聽吧？」認為粉絲應該更想要跟著《華燈初上》第三季劇情一起慢慢推測。
第二季開播後，楊謹華和老公一起追劇，當看到劇情進行到蘇媽媽比較狠的地方時，楊謹華剛好轉頭看著老公，讓他嚇了一跳後問：「妳怎麼這麼可怕的表情？」對於網友紛紛在網路上分享猜測兇手的細節，楊謹華笑說：「觀眾們很會自行腦補很多事情，這樣滿好的。」大讚粉絲們很可愛、有趣。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995