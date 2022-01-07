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被虧是《華燈》最廢角色　張軒睿認了「他真的滿恐怖」

▲張軒睿在《華燈初上》中飾演大學生何予恩，和蘇媽媽曾有一段情。（圖／記者朱永強攝）
▲張軒睿在《華燈初上》中飾演大學生何予恩，和蘇媽媽曾有一段情。（圖／記者朱永強攝）

記者臺孝婷/台北報導

2022-01-07 19:30:00｜2022-01-07 19:32:19

台劇《華燈初上》主要演員楊謹華、張軒睿和加賀美智久今（7）日出席時尚品牌LOEWE新品發表會，其中張軒睿飾演的男大生何予恩被PTT網友票選為最討人厭的角色，指何予恩行徑宛如恐怖情人，「根本廢物，要做又不敢做、恨又不敢恨、愛又不敢愛，做事猶豫不決」，對此張軒睿也向媒體說出自己的想法。

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▲林禹（左起）、許光漢、張軒睿演出社團同學。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲林禹（左起）、許光漢、張軒睿演出社團同學。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
張軒睿認同何予恩是恐怖情人，「其實滿恐怖的，已經超過一般人會去做的事情。」但張軒睿也解釋，其實《華燈初上》每個角色都有優缺點，每個人看的面向也不同，何予恩只是選擇和行為上跟大家比較不一樣，但他還是有自己專情的優點，至於網友的批評指教，張軒睿大氣回應：「謝謝大家！討厭也算是肯定的一種。」

▲《華燈初上》的「愛子」郭雪芙（左）帶「何予恩」張軒睿前往雜誌社爆料。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈初上》的「愛子」郭雪芙（左）帶「何予恩」張軒睿前往雜誌社爆料。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
在拍攝過程中，張軒睿不再是以往的傻白甜形象，為了詮釋何予恩黑暗的一面，張軒睿下足苦功，透露在一些比較激動的肢體衝突戲份時，導演曾多次要張軒睿「再兇一點」，這是讓他覺得很有挑戰性的地方。至於兇手到底是誰？張軒睿笑說一直被問到這個問題，但已被下封口令，所以自己什麼都不敢講。

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