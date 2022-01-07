醫曝打第三劑有兩好處　籲重啟疫苗預約平台

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林應然說明，疫苗抗體具有半衰期，大約為21日至28日，意即每隔21日至28日抗體就會減半，所以經過三個月後，抗體就會剩下不到原來的十分之一，因此需要施打第三劑，不過施打間隔沒有必要再縮短至一個月，通常施打完一個月內抗體都還是蠻高的。
日前中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時曾提到，因為怕體內既有抗體會讓疫苗無效，學理上第三劑疫苗間隔越久施打越好。不過林應然認為「絕對不會有這個問題」，他解釋，目前新冠疫苗都是死疫苗，也就是不活化疫苗，所以即使身上已經有抗體，再打疫苗也不會讓疫苗效果變差，還是應該盡速施打。
林應然指出，施打第三劑有兩個好處，首先是施打疫苗後，即使染疫也不會太嚴重，其次是可以提高保護力，也能讓高風險族群降低死亡與重症感染機率，特別是高風險的醫護人員、長者、免疫缺乏者、機組人員，「這些人本來就應該要再打第三劑了」。
根據指揮中心統計，截至本月底前，符合施打第三劑資格者高達768萬人，2月還有500萬人符合資格，不過今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，根據先前經驗，第三劑施打率約為46％、47％，地方政府也尚能因應，暫時不會重啟疫苗預約平台。
不過林應然喊話，呼籲政府應重啟疫苗預約平台，醫療院所才能知道要準備多少疫苗，民眾也才不會每天都致電診所詢問預約，「大家都會很麻煩，病人也會麻煩」，並建議中央對疫苗要彈性處理，第三劑可以滿3個月以上者優先，若有殘劑可開放未滿三個月但時間接近者接種，「打到人身上總比丟到垃圾桶去好」。
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