徐旭東坪效擺一邊　遠百竹北打造百貨客家老街古厝玩體驗

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遠百總經理徐雪芳表示，之前在做遠百信義A13時，董事長徐旭東就對整個空間設計很在意，甚至還親手敲磚塊，非常講究細節，而這次也延續了徐旭東對新百貨的期待，希望百貨給予消費者更多不同的氛圍，讓一家大小在這裡都能輕鬆自在。
遠百團隊表示，客家老街與客家古厝的建材選用在地紅磚，透過深入探究在地客家文史，將客家式平民住宅完整呈現，其中屋簷磚瓦、木造及窗花圖騰都相當講究，團隊更請來專業老師傅親筆繪製仿舊圖樣，希望能盡量貼近真實，呈現客家古厝的樸實之美。
而「客家老街」的建築設計靈感源自於新竹縣湖口老街，是過往商業行為的交會地，經過多年的時空轉換到了現在，客家老街原封不動的搬進了遠百竹北，沿著街道可以看見許多細緻仿舊的交趾陶、仿舊石板吉祥話、復刻木製門窗、客家花布大燈籠，還有復古裝置藝術如腳踏車、長凳、大甕缸，希望能讓客家傳統之美在遠百竹北忠實呈現。
徐雪芳指出，雖然百貨講究坪效，但現在體驗式百貨是世界趨勢，坪效也只能暫時擺一邊，讓人們逛街輕鬆自在更重要，「人一但放鬆了、覺得舒服，就會常來」。因此從台中、板橋、信義A13到現在的竹北店，都刻意將走道擴大、空間挑高，給予人們更舒適的空間。而客家老街、三合院古厝除了能成為打卡景點，未來也計畫在這些特殊空間裡舉辦各式的體驗活動，邀請民眾一起來同歡。
遠百竹北店店長徐為興指出，整個大新竹其實原本就有兩家百貨，但新竹縣不論是移入人口、出生率都在全國名列前矛，甚至周邊幾個里都是「繳稅大里」，因此兩家百貨絕對不夠。百貨客層鎖定車程僅10分鐘的新竹科學園區科技新貴與周邊小家庭外，未來還能吃下往南延伸頭份、往北中壢與楊梅的消費者上門，對當地消費力非常有信心。