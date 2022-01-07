賴清德萬華參香挺林昶佐 環南市場自治會長林勝東也到場
副總統賴清德今（7）日下午前往萬華雙福宮參香，並力挺一同現身、面臨罷免投票的無黨籍立委林昶佐；賴清德說，林昶佐以證明自己表現很好，一定要把他留下來。另曾經在環南市場疫情爆發時與林昶佐有言語交鋒的雙福宮副主委、環南市場自治會長林勝東也到場，並在大家都比「X」手勢宣誓反罷免時也配合比出手勢。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-07 17:40:26
賴清德今日下午赴萬華雙福宮參香，他說，林昶佐已經證明自己的表現非常傑出，基層服務也很好，這樣的人才要繼續把他留在立法院。「我過去擔任行政院長，去立法院接受林昶佐質詢，他是非常傑出專業的立委」。
賴清德說，不管是中央問政還是地方服務都很好的林昶佐，中正萬華鄉親千千萬萬不要放手，1月9日要出來投不同意罷免票，讓大家過好年，不要再這樣搞了，而是要專心防疫過年。
林昶佐說，一年多下來一系列惡質罷免，人民都累了。這2年又都有疫情，又要拚經濟，不要一直搞這些罷免，希望1月9日阻擋下來，把不同意罷免票投出來。
而曾經在環南市場疫情爆發時與林昶佐有言語交鋒的雙福宮副主委、環南市場自治會長林勝東也到場，並在大家都比「X」手勢宣誓反罷免時也配合比出。
與林勝東交情深厚的民進黨台北市議員劉耀仁在現場受訪說，林昶佐是自己6年前介紹給林勝東認識的，他們彼此都是很好朋友，沒有芥蒂就不需要大和解。
劉耀仁也說，他很鐵定地說，林勝東如果會去投票，一定會投不同意罷免，如果太忙睡過頭就沒去投票，但絕對不會同意罷免。