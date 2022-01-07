高市府今起打疫苗至少領200禮券 凡符合這2種年齡層快打
為提升第3劑接種率，高市府衛生局今(7)日表示，該局除完成整備防疫量能，全市409家合約醫療院所皆可預約接種，每週可提供最大接種量為23萬劑外，並自即日起至1月31日止，凡75歲以上長輩在合約院所完成COVID-19疫苗接種，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，亦可獲得200元禮券。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-07 17:46:59
因應國內出現Omicron變異株本土確診病例群聚事件，加上農曆春節返國熱潮導致社區感染風險提升，中央流行疫情指揮中心今天表示，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種第3劑（追加劑），以提升免疫保護力。不過，前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。
追加劑接種廠牌建議以Moderna、BNT或高端完成基礎劑第3劑（追加劑）可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或完成AZ基礎劑，第3劑（追加劑）可選擇接種Moderna(半劑量)、BNT或高端疫苗。
衛生局呼籲，桃園機場群聚事件拉響疫情警報，請尚未完成基礎劑（第1、2劑）接種的市民應儘速接種。提醒市民朋友可利用COVID-19防治一網通或高雄市政府衛生局網站查詢合約院所，接種前應先向合約院所預約後，攜帶健保卡前往接種。如為接種第2、3劑者，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前告知過往疫苗接種史，以利醫生評估。
※【NOWnews 今日新聞
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