吳沛憶偕台派新人赴北車 籲年輕人返鄉挺林靜儀、林昶佐
距離1月9日台中市第二選區立委補選以及台北市中正萬華的罷免案投票剩下倒數的黃金48小時，台北市議員吳沛憶、新北市議員參選人顏蔚慈、台灣基進桃園市議員參選人藍士博、苗栗縣議員參選人邱毓興等跨黨派共同站出來，偕同台中市第二選區的青年代表及學生社團代表，一同至台北車站前廣場，召開「靜昶守護 一人兩票」記者會，呼籲離開家鄉到外地求學、工作生活的年輕朋友們，這個週末，一人兩票，用車票跟選票，告別傳統政治，改變政治文化，支持林靜儀醫師；一起終結惡戰，對罷免林昶佐案投下不同意票。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-07 17:48:48
吳沛憶提到這陣子陪同林昶佐委員走遍中正、萬華的大街小巷，宣傳不同意罷免，心中相當多感觸，因為這些罷免團體用不實的言論惡意抹黑林昶佐，說他都沒在地方服務，但事實是林昶佐就任以來，光是選民服務案件就超過6千件，其中許多是過去立委20多年來無法解決的陳年舊案，都被林昶佐一一迎刃而解，罷免團體透過不存在的理由去抹黑，少數政治人物更是為一己之私，都是在消耗社會資源製造對立，顯然不利台灣民主制度穩健的發展，呼籲大家千萬要讓好人才留立院。
顏蔚慈則以曾擔任桃園市青年局長的經驗為例，過去就相當鼓勵青年參與公共事務，透過親自行使公民權力來加深民主治理的意識，顏蔚慈說，今天選在台北車站舉辦這個記者會，就是因為車站象徵著返鄉、回家的概念，期待大家對家鄉的改變，能付諸行動。顏蔚慈強調，改變家鄉每個人都有責任，台中市第二選區以及台北市中正萬華20-30歲的年輕人口，分別有4萬2287人及3萬9360人，若這兩個選區這些在外地生活、工作的年輕朋友們，都能踴躍地回家投票，一定能帶給家鄉更多希望。
藍士博說，過去這一、兩年，外來的獨裁政權配合台灣內部的同路人不斷地操弄民主，將罷免成為政治鬥爭的工具，希望大家都能出來投票，用自己的方式證明對民主機制的信心，1月9日這樣的關鍵時刻，更該團結起來，一起為故鄉、為台灣、為未來，投下關鍵的一票，雙林雙贏 台灣繼續向前行。
最後，吳沛憶、顏蔚慈、藍士博、邱毓興以及諸多的青年代表齊聲喊出:「靜昶守護 一人兩票」、「青年參與 返鄉投票」，希望大家在最後的48小時，還沒買票的趕快訂票，回家投下改變的一票， 1月9日出來支持林靜儀，不同意罷免林昶佐，大家都要勇敢地站出來，為自己的家鄉而投，為更好的未來而投，靜昶守護，終結惡鬥。