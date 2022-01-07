股價新高！兆豐金及子公司加薪4% 銀行考績優者上看逾7%
兆豐金控今（7）日公布去（2021）年自結盈餘全年稅後盈餘257.46億元，較2020年的250.34億元，小幅成長3%，股價則創下新高，從董事長張兆順接任時的21.4元，今日股價最高來到36.5元，收在36.2元。兆豐金控表示，為感謝員工辛勞，並響應政府政策，決定將提請董事會同意，金控及所有子公司全面調薪4%，其中銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估加薪幅度平均約6.3%，考績優等的基層行員甚至可能達到7%以上。
記者顏真真/台北報導
2022-01-07 17:58:02
兆豐金去年12月稅後淨利21.64億元，其中旗下子公司兆豐銀行12月單月賺15.04億元， 兆豐證券賺2.22億元，兆豐票券賺1.5億元，兆豐產險賺0.09億元。至於去年全年兆豐金稅後淨利257.46億元，每股稅後賺1.89元，旗下子公司獲利也多較前年度成長，兆豐證券稅後盈餘27.48億元，每股稅後賺2.37億元；兆豐票券全年稅後盈餘32.78億元，每股稅後賺2.5元號；兆豐產險全年賺5.05億元，每股稅後賺1.68元；兆豐銀行去年全年則賺184.73億元，每股稅後賺2.16元。
兆豐金示，由於去年度自結盈餘，獲利較2020年度成長，為感謝員工辛勞，並響應政府政策，將提請董事會同意，金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4%。雖然銀行子公司獲利不如預期，但考量銀行受疫情衝擊、低利環境等不利因素影響，員工仍致力推動業務，十分辛苦，為激勵士氣，因此也同意全面調薪4%。
兆豐金進一步指出，由於兆豐銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估今年的加薪幅度平均約6.3%，考績優等的基層行員甚至可能達到7%以上。