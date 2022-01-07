蓬萊藝文趴啟航　逛市集、看表演、還有戶外電影院

港務公司1月7日至9日在高雄港史館周邊的水花園舉辦「蓬萊藝啟航」活動，規劃文創市集、街頭表演、戶外電影院等。今（7）日下午以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題盛大揭幕，現場邀請了震撼人心的擂鼓陣表演、新奇而創意的小丑精靈互動秀與充滿力與美的現代舞表演。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-07 17:59:33
活動以「百年新海潮．蓬萊藝文趴」為主題，現場不僅集合了超過40家文創攤商，港務公司也發起「公益市集」邀請大家一起捐發票、換好物、做愛心，還規劃街頭創意表演；1月8日、9日晚間還有「夜間戶外碼頭電影院」，播映海洋相關紀錄片。
港務公司董事長李賢義表示，高雄港蓬萊港區做為公共藝術設置的開端，透過傑出藝術家的發想，共同塑造高雄港的藝術新風貌，截至目前為止已有6件公共藝術完成設置，包含「風與鐘聲」、「快樂小丑龍」等，誠摯邀請民眾到高雄港史館及水花園，一起跟著高雄港迎風揚帆藝起航，見證歷史記憶與現代創作的交會。
而受矚目的「大港迴聲」將在高雄港區打造一個音樂銅鐘廣場，該作品將重現高雄港50年代香蕉碼頭起重機吊起盛裝香蕉竹簍的歷史意象，將原來屬於港灣的熱鬧聲景以1座搖擺鐘及 37 顆銅鐘來詮釋，目前已經接近完工，希望讓民眾與港務公司一同展望新的一年高雄與港區的改變。