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桃機群聚恐成去年「獅子會」翻版？醫師曝：很有可能

▲由於桃機群聚個案足跡曾赴歌友會近千人的跨年活動，外界擔憂恐重演去年蘆洲獅子會群聚事件，進而造成本土大流行。（圖／軍聞社提供）
▲由於桃機群聚個案足跡曾赴歌友會近千人的跨年活動，外界擔憂恐重演去年蘆洲獅子會群聚事件，進而造成本土大流行。（圖／軍聞社提供）

記者許若茵／台北報導

2022-01-07 18:17:03

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增4例本土個案，皆為桃園機場相關確診個案。基層醫療協會理事長、台北市立忠孝醫院小兒科主任林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，感染Omicron的症狀輕微，又與一般感冒類似，若是確診者未採檢又四處移動，可能就會持續散播病毒。

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截自今日，桃機事件已有7名機場清潔人員、1名機場保全、1名防疫計程車司機、3名歌友會民眾確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中推測，案17307清潔人員Ct值高，且檢出抗體陽性，可能是最早感染的個案。另防疫計程車司機與清潔人員雖皆感染新型變異株Omicron，但因序列不同，應為單一事件。

不過由於個案足跡曾赴歌友會近千人的跨年活動，外界擔憂恐重演去年蘆洲獅子會群聚事件，進而造成本土大流行。對此，林應然坦言「這個是很有可能的事」。

林應然解釋，是否可能釀成本土大流行，要看確診者的足跡有沒有到更遠的地方，有時確診者本人沒有赴中南部，但接觸者也可能到中南部，「那這時候就比較麻煩，可能會全國都會來」。

「因為得到Omicron的人，他症狀很輕微」林應然表示，新型變異株Omicron症狀不明顯，或是輕微，類似一般感冒，因此確診者不一定會去採檢，若是繼續到處移動，就會四處散播病毒。

林應然提醒，有符合TOCC（旅遊史Travel history、職業史Occupation、接觸Contact history、群聚史Cluster）且有症狀的民眾，一定要去採檢。他也提到，因為診所若是檢出確診者會被匡列隔離，所以診所不一定會採檢，但至醫院採檢又會花很多時間，所以民眾若是懷疑自己是否染疫，也可多利用家用快篩試劑自己採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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