桃機群聚恐成去年「獅子會」翻版？醫師曝：很有可能

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不過由於個案足跡曾赴歌友會近千人的跨年活動，外界擔憂恐重演去年蘆洲獅子會群聚事件，進而造成本土大流行。對此，林應然坦言「這個是很有可能的事」。
林應然解釋，是否可能釀成本土大流行，要看確診者的足跡有沒有到更遠的地方，有時確診者本人沒有赴中南部，但接觸者也可能到中南部，「那這時候就比較麻煩，可能會全國都會來」。
「因為得到Omicron的人，他症狀很輕微」林應然表示，新型變異株Omicron症狀不明顯，或是輕微，類似一般感冒，因此確診者不一定會去採檢，若是繼續到處移動，就會四處散播病毒。
林應然提醒，有符合TOCC（旅遊史Travel history、職業史Occupation、接觸Contact history、群聚史Cluster）且有症狀的民眾，一定要去採檢。他也提到，因為診所若是檢出確診者會被匡列隔離，所以診所不一定會採檢，但至醫院採檢又會花很多時間，所以民眾若是懷疑自己是否染疫，也可多利用家用快篩試劑自己採檢。
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