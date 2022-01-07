和泰產年終合計年薪有望逾16個月　推防疫保單隔離賠10萬

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展望今年，和泰產險總經理莊瑞德表示，預期將保持成長動能，並朝「創新」、「品質」、「熱誠」、「永續」4大面向持續精進，打造創新DNA（Data-Driven, Natural Language Process, Agile），以數據驅動，運用NLP（Natural Language Processing）優化服務以達到更好的客戶體驗，建立敏捷文化、根植組織，快速了解市場動態並訂定行動方案。
他進一步說明，和泰產險2022年的4大行動方案，是以車聯網、移動服務為中心的核心能耐作為立基，包含投保行動化、理賠行動化，建置數位活力生態平台，推進新商品開發，隨著產業環境與市場需求不斷的變化，場景化、碎片化的保險興起，和泰產險為因應趨勢，建立敏捷組織文化，以加速數位轉型，提升工作品質，進而提高服務質量，同時串聯集團的車輛價值鏈，強化競爭優勢。
目前和泰產險約有1060名員工，今年也預計再徵才60人，對於員工最關切的年終獎金，董事長蔡伯龍說，和泰產險年終獎金固定都有2.5個月，等於年薪保證14.5個月，加上產險業去年利潤不錯，今年6月會再發放一筆績效獎金，因此，整體年薪有機會超過去年的16個月年薪。
至於加薪部分，和泰產險財務暨行政處部長許志逢說，和泰併蘇黎世產險至今年滿5年，除了第1年在整合期未加薪，近4年平均加薪2.8%至3.5%，去年產險獲利不錯，今年也會評估加薪。
此外，面對新冠肺炎新變種病毒Omicron來勢來勢洶洶，和泰產險也將防疫保單再升級，「新疫點零補償型專案」提高了隔離補償的保額，保險期間內，若接獲政府開立之隔離通知，即可獲得10萬元的定額補償，若不幸確診染疫，則可獲得5萬元的補償保險金，而且外國人也能保，但僅限網路投保。