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和泰產年終合計年薪有望逾16個月　推防疫保單隔離賠10萬

▲和泰產險董事長蔡伯龍（右）與總經理莊瑞德（左）合影。（圖／記者顏真真攝）
▲和泰產險董事長蔡伯龍（右）與總經理莊瑞德（左）合影。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-01-07 18:44:21

和泰產險去（2021）年獲利上看10.8億元，承保業務及投資績效維持良好，因而帶動獲利成長，其中簽單保費收入更成長了111%，排名也可望晉升為產險市場第6名。至於年終獎金有多少？董事長蔡伯龍今（7）日表示，員工年終加上業績獎金有機會領到超過去年的16 個月年薪，今年也將評估加薪，亦會擴大徵才，預計徵才60人。此外，和泰產險也將防疫保單再升級，提高隔離補償的保額，若接獲政府開立隔離通知，即可獲得10萬元的定額補償，為目前業界最高，若不幸確診染疫，還可獲得5萬元的補償保險金。

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雖然去年台灣一度受新冠疫情衝擊，但可預期產險業2021年累計簽單保費年成長率逾10%，除了任意車險，防疫險及疫苗險更是帶動保費成長的主力險種之一。在市場驅動下，和泰產險表現也十分亮眼，2021年獲利上看10.8億元，承保業務及投資績效維持良好，因而帶動獲利成長。2021年簽單保費收入為111.6億元，年成長111%，排名亦可望晉升為產險市場第6名。

展望今年，和泰產險總經理莊瑞德表示，預期將保持成長動能，並朝「創新」、「品質」、「熱誠」、「永續」4大面向持續精進，打造創新DNA（Data-Driven, Natural Language Process, Agile），以數據驅動，運用NLP（Natural Language Processing）優化服務以達到更好的客戶體驗，建立敏捷文化、根植組織，快速了解市場動態並訂定行動方案。

他進一步說明，和泰產險2022年的4大行動方案，是以車聯網、移動服務為中心的核心能耐作為立基，包含投保行動化、理賠行動化，建置數位活力生態平台，推進新商品開發，隨著產業環境與市場需求不斷的變化，場景化、碎片化的保險興起，和泰產險為因應趨勢，建立敏捷組織文化，以加速數位轉型，提升工作品質，進而提高服務質量，同時串聯集團的車輛價值鏈，強化競爭優勢。

目前和泰產險約有1060名員工，今年也預計再徵才60人，對於員工最關切的年終獎金，董事長蔡伯龍說，和泰產險年終獎金固定都有2.5個月，等於年薪保證14.5個月，加上產險業去年利潤不錯，今年6月會再發放一筆績效獎金，因此，整體年薪有機會超過去年的16個月年薪。

至於加薪部分，和泰產險財務暨行政處部長許志逢說，和泰併蘇黎世產險至今年滿5年，除了第1年在整合期未加薪，近4年平均加薪2.8%至3.5%，去年產險獲利不錯，今年也會評估加薪。

此外，面對新冠肺炎新變種病毒Omicron來勢來勢洶洶，和泰產險也將防疫保單再升級，「新疫點零補償型專案」提高了隔離補償的保額，保險期間內，若接獲政府開立之隔離通知，即可獲得10萬元的定額補償，若不幸確診染疫，則可獲得5萬元的補償保險金，而且外國人也能保，但僅限網路投保。

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