今日廣場》孫榮富／中二選區補選請交由在地人決定吧

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多少不是台中在地人充斥了許許多多不應該的言論，來干涉這場地方補選。請別忘了，當你用手指著別人有四隻手指頭指著自己，沒錯吧？
有聽過「曾參殺人」的故事吧。曾參在費地時，有一個與他姓名相同的人殺了人，誤傳為曾參殺人，曾母原先不信，但經人再三的傳告，便信以為真，丟下手中正在織布的杼，嚇得逃跑了。但，事實上，曾參並沒有殺人啊！
台灣是個有法律的法治社會不是個胡說八道的輿論社會，怎麼會每天新聞都充斥著各種造謠與抹黑，想要令台灣民眾就像追劇般，每天期待又有什麼新爆料？尤其，某些因選舉而選舉的政論節目甚至天天開「顏寬恆檢討會」，試問：這對維護台灣清淨的選舉文化有任何幫助嗎？
選舉本是由人民作主，選賢與能的制度，如今一場地方補選卻淪為政黨政治的權力大惡鬥，大家有想過言論霸凌的後果嗎？台北市議員李新自殺身亡了，難道身為政治人物就要承擔這樣的壓力？難道，這樣血淋淋的教訓還不夠嗎？
請多放大別人的美、請多點正能量、請多點正確的邏輯、請多點正向意義的社會教育，這才是台灣應有該的新選舉文化。不是嗎？
這場中二選區補選的決定，請歸還給在地選民吧。中二選區的選民才是這場補選的作主的人，而不是那些其他不相干的人士，中二選區補選的決定權就在在地選民的手中，也只能屬於在地人的手中，中二選區的補選請交由在地人來決定吧。
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