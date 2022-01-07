共同防疫！外國人合法停留期限再次自動延長30日

《四方報》報導，今（7）日境外移入大增58例，成今年最多，指揮中心也公布從12月31日至1月6日基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，84人中有79人都是Omicron變異株，另5人為Delta變異株。截至目前，感染Omicron變異株者有145人，7例為本土、138例為境外移入。考量國際疫情仍然嚴峻，內政部移民署宣布，針對2020年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留之外國人，再次自動延長其在臺停留期限。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-07 20:14:41
移民署強調，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，前於2020年7月17日起至2021年12月9日間，18度宣布自動延長30日停留期限之措施，本次為第19次。
移民署進一步說明，本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。相關延期要件及注意事項，詳情請參考以下「問答集」。
【問答集】
https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/291979/
※【NOWnews 今日新聞
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