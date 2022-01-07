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景甜整形失敗成悲傷蛙　新劇力挽狂瀾「刷新顏值巔峰」

▲景甜曾因整形手術失敗，導致雙眼皮看起來非常不自然。（圖／翻攝微博）
▲景甜曾因整形手術失敗，導致雙眼皮看起來非常不自然。（圖／翻攝微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-07 20:15:28｜2022-01-07 20:53:27

32歲大陸女星景甜主演的奇幻網路劇《司藤》最近創下超高點閱率，以往被嘲笑的大雙眼皮也變窄許多，絕美造型讓網友稱「刷新顏值巔峰」，而她之前在直播承認曾經做雙眼皮手術失敗，造成雙眼嚴重浮腫，還調侃自己像表情包裡的「悲傷蛙」，她也因此每天都很難過、憂鬱，呼籲想嘗試微整形的粉絲一定要做好功課、慎選醫生。

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▲景甜整形失敗還成為許多整形醫生的教科書，用來提醒病患要慎選醫生。（圖／翻攝微博）
▲景甜整形失敗還成為許多整形醫生的教科書，用來提醒病患要慎選醫生。（圖／翻攝微博）
景甜3年前在拍《大唐榮耀》時被觀眾批評她的「歐式雙眼皮」相當不自然，網友戲稱她那大雙眼皮已經「寬過城河」，當時景甜對此未多做解釋，直到後來才在直播中認了曾去「修修臉」。
景甜在直播中透露，因拍戲都要貼雙眼皮貼，結果導致過敏，有次終於下定決心去做了「眼皮埋線」，本想一勞永逸，結果竟然失敗，雙眼皮腫到出現「壕溝」，還調侃自己像表情包裡的「悲傷蛙」，尤其是在拍完哭戲之後，雙眼腫得完全像換了一個人一樣，因此天天都很焦慮，她也提醒網友整形前一定要謹慎並仔細做功課，「我對我自己做過的這些事情，我懊悔難過呀，我每一天都想哭！我怎麼把自己給整殘了呢！」之後又做了修復手術才有所好轉。

▲景甜在直播自嘲整形失敗的自己看起來像是梗圖「悲傷蛙」。（圖／翻攝微博）
▲景甜在直播自嘲整形失敗的自己看起來像是梗圖「悲傷蛙」。（圖／翻攝微博）
整形醫生邱浚彥在臉書上提醒，年關將近，許多民眾會在過年前進行眼部微調，利用年假休養、照顧傷口，而雙眼皮手術是許多人接觸整形的首選，無論是採用割、縫或釘書針等方式進行，每個人想要的術後效果不同，適合的方式也不同，眼皮可能隨著年紀老化鬆弛下垂，過度用力卸妝、揉眼等動作，都可能加速眼皮老化，術後縫線也可能鬆脫，建議民眾術前要謹慎評估，慎選專業醫師，尤其術後恢復期也不要化妝，避免癒合前就刺激傷口，並依照醫囑照護傷口。

▲景甜在新戲《司藤》中看起來相當漂亮。（圖／翻攝微博）
▲景甜在新戲《司藤》中看起來相當漂亮。（圖／翻攝微博）
▲法喬維美醫美診所院長邱浚彥提醒民眾過度用力卸妝和揉眼，都可能加速眼皮老化。（圖／翻攝臉書）
▲整形醫生邱浚彥提醒民眾過度用力卸妝和揉眼，都可能加速眼皮老化。（圖／翻攝臉書）
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