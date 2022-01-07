Omicron來襲！移工是否需打第三劑？

《四方報》報導，Omicron變異株疫情來勢洶洶，指揮中心在今（7）日公布從12月31日至1月6日基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，84人中有79人都是Omicron變異株，另5人為Delta變異株。截至目前，感染Omicron變異株者有145人，7例為本土、138例為境外移入。為預防Omicron疫情，指揮中心開放一般民眾追加第三劑疫苗。究竟移工朋友該不該打第三劑呢？
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-07 20:29:58
「所有人都去追加第三劑疫苗，不一定這樣最有用。」台大公衛學院教授陳秀熙說，台灣疫苗施打政策，一直採用疫情平緩模式，依醫護人員、長者等高風險族群優先順序施打，與其他國家全民大規模施打不同，現在開始追加第三劑疫苗，也應是積極催打醫護人員、長者等高風險族群，這樣可以避免醫護人員染疫影響醫療量能，也不會因長者等高風險族群感染後，增加醫療量能負擔。換言之，在長照體系工作的移工，可以開始考慮施打第三劑。不過，當今天的疫情消息一出，疾管署「COVID-19防治一網通」已被擠爆癱瘓。
指揮中心說明，6日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。