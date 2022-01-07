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PLG／寶島魔獸發威！李德威24分　夢想家退勇士追平榜首

▲夢想家「寶島魔獸」李德威。（圖／夢想家提供）
▲夢想家「寶島魔獸」李德威。（圖／夢想家提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-07 21:23:18

PLG福爾摩沙台新夢想家今(7)日在台中主場迎戰臺北富邦勇士，第三節製造大局，「寶島魔獸」李德威轟下全場最高24分，助夢想家以86:80收下2連勝，戰績追平榜首新竹攻城獅。

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首節勇士洋將辛特力14分對尬夢想家「寶島魔獸」李德威8分，雙方以23:23平手進入次節，勇士先發主控林書緯跳出單節獨拿8分，上半場結束，加上洋將塞瑟夫，勇士3人得分上雙聯手助隊以41: 45佔得上風。

易籃再戰，夢想家在第三節末段攻下一波12:4拉開雙位數領先，塞瑟夫硬切籃下完成「三分打」終於打破勇士得分荒，不過第三節打完夢想家仍以60:67逆轉戰局。

決勝節，簡偉儒飆進三分球，勇士追到只差3分，不過簡浩三分球，成力煥切入，夢想家連拿5分撲滅勇士反攻火焰，最終以6分之差獲勝。

夢想家4人得分上雙，李德威24分6籃板4助攻，簡浩挹注次高15分6籃板，成立煥、前肯尼各有14和13分。

上季年度MVP張宗憲此役未登錄，勇士以塞瑟夫的22分10籃板為最佳，另一洋將辛特力貢獻19分16籃板，本土以蔡文成13分最高，林書緯添12分。
 

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