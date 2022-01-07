賴清德喊話顏家：已經家財萬貫別再踫政治

我是廣告 請繼續往下閱讀
壓軸的賴清德直接祭出支持林靜儀、拒絕顏家的3個理由，他說：「要參與政治就不能牟取私利，已經是社會共識。顏家參與政治前是一般家庭，現在已經家財萬貫，光是候選人名下土地就快1萬坪、有半個總統府大，還侵占國家土地。他們參與政治不完全為了社會國家，而是家族私利。」
賴清德指出，台灣在民主過程中，黑道勢力趁機滲入政治，對國家社會影響非常大。他說，台灣人沒幾個家族能像顏家一樣，已經有那麼大勢力還要繼續入侵政治，他奉勸顏家：「5代同堂家財萬貫，夠了！台灣社會民主化的程度已經不一樣，現在收腳洗手是最好的時候，要做兄弟就去做，別來參與政治。」
賴清德說，選民過去不是沒有給顏家機會，從議員選到立委、副議長，「他的心、他的力量沒放在人民身上，是放在他家的人、家族利益上面」，呼籲選民後天一定要出來投票，打破黑金、改變中二選區的命運。
他不忘提醒民眾，新冠肺炎造成全世界500多萬人失去生命，台灣疫情雖然相對安全，但現在新的變種病毒已經來了，大家防疫措施一定要完整，平常口罩戴好，一般人至少打2劑疫苗、高危險族群打第3劑。他說政府執行防疫、立院的支持很重要，呼籲大家把專業的林靜儀送進立法院，協助防疫、守護國防安全。
民進黨團總召柯建銘痛批顏寬恒，「他叫人家不要看電視，卻在電視下重本打廣告。為了家族利益蹂躪鄉土，是民主發展史上的諷刺。」他說這是一場台灣告別黑金的終極之戰、歷史的分水嶺，「大家一起把這座山移走、打通台灣民主發展的任督二脈」。