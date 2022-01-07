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賴清德喊話顏家：已經家財萬貫別再踫政治

▲賴清德今為林靜儀站台時，痛批對手顏家參與地方政治30年，暴富成家財萬貫。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）
▲賴清德今為林靜儀站台時，痛批對手顏家參與地方政治30年，暴富成家財萬貫。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-07 21:19:56｜2022-01-07 21:23:08

中二立委補選將於後天投票，副總統賴清德今晚在民進黨候選人林靜儀的造勢晚會，要大家一起用選票拒絕顏家。賴清德說，顏家參與政治30幾年，從一般家庭變成家財萬貫，土地快1萬坪還侵占國家土地，過去大家給過顏家機會，但時代已經不同，「夠了，也該收腳洗手了」。

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中二立委補選候選人林靜儀的造勢晚會，今晚在大肚區舉行，民進黨青壯世代林飛帆、林右昌、鄭朝方等人聯手推薦，並向旅外的年輕人催票。林飛帆說，自己2019年進入黨中央擔任副祕書長，林靜儀是國際部主任，「專業、負責、正派，是我在她身上看到的價值」。基隆市長林右昌意有所指的說：「今天聽說某某人住院，如果是真的，也是人之常情，但每次選舉，他家好像都有人拿柺杖。」

壓軸的賴清德直接祭出支持林靜儀、拒絕顏家的3個理由，他說：「要參與政治就不能牟取私利，已經是社會共識。顏家參與政治前是一般家庭，現在已經家財萬貫，光是候選人名下土地就快1萬坪、有半個總統府大，還侵占國家土地。他們參與政治不完全為了社會國家，而是家族私利。」

▲賴清德向旅外的年輕人喊話，呼籲回鄉投票改變中二未來命運。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）
▲賴清德向旅外的年輕人喊話，呼籲回鄉投票改變中二未來命運。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）
賴清德指出，台灣在民主過程中，黑道勢力趁機滲入政治，對國家社會影響非常大。他說，台灣人沒幾個家族能像顏家一樣，已經有那麼大勢力還要繼續入侵政治，他奉勸顏家：「5代同堂家財萬貫，夠了！台灣社會民主化的程度已經不一樣，現在收腳洗手是最好的時候，要做兄弟就去做，別來參與政治。」

賴清德說，選民過去不是沒有給顏家機會，從議員選到立委、副議長，「他的心、他的力量沒放在人民身上，是放在他家的人、家族利益上面」，呼籲選民後天一定要出來投票，打破黑金、改變中二選區的命運。

他不忘提醒民眾，新冠肺炎造成全世界500多萬人失去生命，台灣疫情雖然相對安全，但現在新的變種病毒已經來了，大家防疫措施一定要完整，平常口罩戴好，一般人至少打2劑疫苗、高危險族群打第3劑。他說政府執行防疫、立院的支持很重要，呼籲大家把專業的林靜儀送進立法院，協助防疫、守護國防安全。

民進黨團總召柯建銘痛批顏寬恒，「他叫人家不要看電視，卻在電視下重本打廣告。為了家族利益蹂躪鄉土，是民主發展史上的諷刺。」他說這是一場台灣告別黑金的終極之戰、歷史的分水嶺，「大家一起把這座山移走、打通台灣民主發展的任督二脈」。

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