西安集中隔離逾4.5萬人　規模超越武漢封城

我是廣告 請繼續往下閱讀
西安此前通報，截至4日午夜，集中隔離4.2萬餘人，這也代表不到3天，西安集中隔離就增加3000人。
西安官方今天說，隨著確診病例和密切接觸人員的增多，為進一步補充集中隔離房間，連日來，對全市酒店進行了拉網式摸排，盡可能選取既滿足隔離場所硬體要求、又能滿足品質服務需求的酒店。
據此前官媒報導，2020年2月5日，武漢在疫情最嚴重的當下，集中隔離5425人，居家隔離2萬629人。同年2月29日疫情趨緩後，武漢集中隔離治療點可用床位1萬1172張，再加上16家方艙醫院可用床位1萬3467張，最多集中隔離能量為2萬4639人（不含醫院治療床位）。
西安為實現「社會面清零」，祭出集中隔離手段，只要一名居民染疫，整棟大樓的居民立刻被轉移至集中隔離點進行隔離，因而引發諸多民怨。
據最新通報，西安昨天新增本土確診57例。自2021年12月9日迄今，累計報告本土確診1913例。
截至目前，西安共有高風險地區3個、中風險地區60個，其他區域均為低風險地區。
西安封城已16天，官方5日宣布「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序予以解封。但目前網路社群，尚無任何社區解封消息傳出，民眾一片抱怨聲浪。（編輯：楊昇儒）1110107