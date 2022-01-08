Omicron入侵社區！北市上午9時開放預約 可選莫德納BNT
桃機爆發群聚感染，目前確診人數共達13人，7日晚間，指揮中心證實，新增1名女性保全染疫，另外，還有1名防疫計程車司機「疑似染疫」，後續待複驗確認。對此，指揮官陳時中也表示「Omicron已入侵社區」，並宣布即刻起滿18歲民眾，施打第二劑疫苗相隔12周後，即可接種第三劑疫苗追加劑，以提升個人及群體免疫力。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 08:12:50
據了解，目前中央尚未開放疫苗預約，但台北市8日上午、9點起至下午5點，開放符合資格者線上預約mRNA疫苗，民眾可選擇接種莫德納或BNT第一劑、第二劑或追加劑，並於10日到14日施打。另外，北市府也會啟動機動接種隊，到長者照護機構、安養中心及在宅長者家中進行施打。
★臺北市政府衛生局新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統
※【NOWnews 今日新聞
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