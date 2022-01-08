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朱立倫親自打電話固票　陸海空齊挺顏寬恒

▲中二立委補選在即，國民黨主席朱立倫親自打電話拜票、懇託，力挺顏寬恒。（圖／國民黨提供）
▲中二立委補選在即，國民黨主席朱立倫親自打電話拜票、懇託，力挺顏寬恒。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2022-01-08 10:01:01

台中第二選區立委補選9日投票在即，中國國民黨上下全面啟動，黨主席朱立倫領軍陸海空三大戰線並進。雖然疫情趨勢逐步惡化下，影響到實體拜票或站台，但朱立倫不放棄任何有助顏寬恒選情的機會與方式，連日為顏寬恒打電話給在地的社會團體、公民團體、農漁會等地方人士，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拼」，也呼籲支持者一人打十通電話拉票，務必要讓藍軍支持者票票入匭。

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在民進黨政治人物不斷地站台造勢、攻訐顏寬恒的激化之下，中二選區的建設、在地鄉親的需求已被模糊，朱立倫認為，國民黨不像民進黨能挟龐大的行政資源選舉造勢，全黨只能以更多時間與精力，用電話懇託的方式，把力量催出來。這次中二選區立委補選的主角是「在地的鄉親」，中二選區的鄉親先是以「在地的力量」罷免了不適任的民意代表，這次更要回歸「在地的心聲與需求」，選出真正能服務鄉親的民意代表。

即便到了補選的前一天，朱立倫也將持續親自進行電話懇託，他呼籲每一位黨員打十通電話，請各地的朋友打給在地中二選區的朋友，踴躍出門投票，支持始終在地服務的顏寬恒。

而秘書長黃健庭近日也到顏寬恒各區競選總部及後援會加油打氣。黃健庭表示，民進黨在競選過程中用盡手段抹黑，是對選民的羞辱，呼籲支持者最後幾日全力衝刺，票投認真做事、不講幹話的在地人選。

黃健庭強調，這次的選舉不是藍綠惡鬥、更不是政黨對決，而是「長期經營」與「空心空降」之爭。相信顏寬恒在台中第二選區的用心經營，當地民眾都有目共睹，而民進黨惡意扭曲、抹黑的選舉手段，更是對選民毫不掩飾的羞辱。因此，要呼籲選民拒絕「空心又空降」的林靜儀，票投認真做事、不講幹話的顏寬恒，才能讓公義真正彰顯。

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