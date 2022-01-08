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NBA／上賽季親手淘汰76人　老鷹被爆對Ben Simmons感興趣

▲Ben Simmons罰球不穩。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ben Simmons罰球不穩。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-08 10:16:55

NBA交易截止日期距今只剩下一個多月，Ben Simmons到底有沒有機會在本季為另一支球隊打球呢？根據《紐約時報》記者Marc Stein報導，目前亞特蘭大老鷹對他有興趣，有可能尋求多方交易的方式來促成轉隊。

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經過快半年的周旋之後，儘管Simmons方不斷透過拒絕出賽施壓，但76人仍然堅持要拿到很高的報價才願意放人，這也讓其他球隊卻步。開季至今這位明星控衛還沒有打過一場正式比賽。

Stein在報導中指出，老鷹現在已成為Simmons的潛在追求者。不過他們除了Trae Young之外，缺乏能打動76人的全明星球員，因此若最終交易能完成，那很可能會涉及多方。

這支上賽季打進東區決賽的球隊，目前以17勝20敗排名東區第12位，防守效率為聯盟第26位。總經理Travis Schlenk在受訪時表示，自己不確定是否會選擇在交易截止日後保持同樣的陣容，「我有責任打造一支能贏球的隊伍，我不確定自己現在是否做到了。」

雖然76人方面似乎不介意這起鬧劇持續下去，但是如果等到休賽季再處理這件事，就意味著要浪費Joel Embiid又一季的巔峰，考慮到他過去的傷病史，這似乎不是明智的決定。

費城方面持續在說服Simmons重新加入球隊，並參與剩餘的賽程，但如果後者仍堅持消極抵抗，那在交易截止日前出現重大的變化，或許是可以期待的。

如果最終交易能成行，那真的會相當有趣。因為去年在季後賽將76人淘汰、導致他們球隊出現矛盾的，正是當時以「黑馬」之姿崛起的老鷹。也是這支球隊開始利用犯規戰術，讓Simmons的投射問題被不斷放大。如今過去的敵人，有可能未來會變成隊友，無疑讓外界多了茶餘飯後的話題。

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