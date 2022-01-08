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又打蕾了！網友列12個否定句　轟李靚蕾「謊話連篇」

▲王力宏（右）、李靚蕾婚變風波未歇。（圖／NOWnews資料照）
▲王力宏（右）、李靚蕾婚變風波未歇。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-08 10:14:33｜2022-01-08 11:04:36

王力宏、李靚蕾的「蕾宏之亂」才剛平息，日前又有自稱男方工作人員在微博爆料，指李靚蕾一切布局就是要王力宏的錢，一名大陸網友今（8日）凌晨在社群平台以「李靚蕾到底撒了多少謊？」為題發文，洋洋灑灑寫下12個否定句，質疑她謊話連篇，一連串動作背後有其目的。

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網友12點疑問如下

1.是否因為愛情嫁給王力宏？否

2.王力宏是否因為想結婚娶她？否

3.王力宏是否婚前劈腿，孫雨（Yumi）是炮友？ 否

4.是否婚後24小時全職媽媽？否

5.是否離婚後分文不取，淨身出戶？否

6.是否被當子宮催生？否

7.是否王力宏在婚後出軌，有過失？否

8.離婚後是否沒有接受豪宅？否

9.是否婚後被王力宏PUA（Pickup Artist，異性男生攻略女生的理論，中文翻譯為「搭訕藝術家」）？否

10.是否曾經是高知識職場女性？否

11.是否獨自一個人完成小作文？否

12.是否王力宏想要離婚？否

該網友試問，李靚蕾如何用5000字作文讓輿論幫她爭財產，還占據高道德之地，最後拿到錢後稱是在拯救王力宏，認為李靚蕾一開始就抱著懷孕逼婚的目的接近王力宏，「根據第一胎孩子2014年7月9日出生推算，女方最後一次月經10月2日，受孕時間在14天，10月16日，完美契合王力宏和孫雨（Yumi）分手，告訴她要開始約會新人」。

網友表示：「當天約會，當天懷孕，這裡非常耐人尋味，可以結合王爸爸說的懷孕逼婚。」也驗證Yumi和王力宏在此之前仍是戀人關係，在告知女方認識新對象後就沒有繼續來往，「2012年到2013年10月16日以前，孫雨（Yumi）是王力宏女朋友！是女朋友！不是P（炮）友，而李靚蕾還什麼都不是！」

另外，網友也直言，最初爆料王力宏和Yumi有染的人，其實根本是李靚蕾假扮，目的就是為了後續有正當理由發表「小作文」控訴男方，更說一個「日本血統的台灣人」之所以了解大陸網友的情緒，就是因為「大陸寫手介入，稿子不是在一台電腦創作出來的」。

其餘網友看完文章反應兩極，有人感謝原PO分析，「理性吃瓜，多看多聽勤思考才不會被別人牽著走」，有人不以為然，「撒謊就撒謊，反正兩夫妻撕逼，吃瓜群眾只看戲，也就你們真情實感操心人家對錯」。（編輯：楊穎軒）

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