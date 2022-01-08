桃機感染擴大！防疫計程車司機採陽 侯友宜證實Ct值33
8日上午，新北市長侯友宜召開防疫記者會，他證實新北有1名防疫計程車司機，其採檢結果為陽性，且Ct值高達33，由於目前中央尚未列為確診個案，因此，該名司機的判定結果，還是要尊重中央的訊息發布。據了解，侯友宜證實防疫計程車司機染疫，目前已經擴大匡列採檢，而該司機同住的4名家人，初步採檢為陰性，但後續會不斷疫調其足跡，釐清還有沒有其他接觸者。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 10:15:40
侯友宜7日表示，Omicron已經在桃園進入本土社區，對此，新北市絕對不能等閒視之，即刻起全力備戰，尤其新北市和桃園是界接城市，新北市一定要戒慎恐懼，有備才能無患。另外將全力提高醫療收治及廣篩量能，部分篩檢站將於周末加開篩檢時間，針對防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員，已經要求全面接種第三劑加強劑疫苗。（編輯：林盈君）
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