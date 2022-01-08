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桃機風暴擴大！鄭文燦：不只一條傳播鏈　將設隨打疫苗站

▲桃機風暴擴大！鄭文燦：不只一條傳播鏈。（圖／記者李春台攝，2022.01.04）
▲桃機風暴擴大！鄭文燦：不只一條傳播鏈。（圖／記者李春台攝，2022.01.04）

中央社

2022-01-08 10:40:04

（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市長鄭文燦今天說，目前看來桃園國際機場機不會只一條傳播鏈，會有好多不同感染源，社區也有風險，只要機場有確診案，社區就不安全，而7日確診的保全主要足跡在桃園。鄭文燦也說，下週將再開設疫苗隨到隨打站，讓民眾就近接種。

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桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天證實，增1名機場保全確診，另1名防疫計程車司機疑染疫待複驗，目前桃機確定染疫達13人。鄭文燦上午主持防疫會議時表示，桃機入境確診案例增加，染疫風險提高，桃園社區防疫安全等級也要提高。機場工作人員很多，6成住桃園，昨天確診保全足跡主要也在桃園，目前仍在疫情調查。

他說，機場工作人員各類型都有，須教育訓練和個人保護，這部分很辛苦，清潔員多半中、高齡，司機也是中年以上，「我們要給他們更多支持」。鄭文燦表示，桃園市政府的匡列、隔離及消毒工作要多做，目前桃園有7個社區採檢站，4日至今採檢出4例陽性個案，代表擴大採檢有效，而昨天7站篩檢約1800人都陰性，但不代表社區都安全。

鄭文燦表示，將要求金嗓歌友會專案居家隔離者和自主健康管理者都2採，居隔者甚至要3採，也呼籲元旦前後去過歌友會民眾都要採檢，降低社區風險。他說，因應社區風險提升，除餐飲和喝水，桃園室內、外活動都要戴口罩，包括運動；桃園各醫院、長期照顧、安養及精神照護機構21日前停止探視，其他應各機構要求或同意者等特殊情事可例外。

鄭文燦表示，市府各單位大型活動都延後或縮小規模，希望民間活動採取一樣行動，大家要有社區可能提升防疫等級的心理準備。此外，鄭文燦說，莫德納（Moderna）疫苗隨到隨打站下週將再開設，讓民眾就近接種，現場也提供輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗讓民眾選。（編輯：李明宗）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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